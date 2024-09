Serie B, il Mantova a Bari per superare un esame di maturità

Mantova – Dopo l’avvio sofferto (due soli pareggi in quattro partite), il Bari è obbligato a vincere domani (fischio d’inizio alle 15) la sua prima partita sfruttando anche il caldo apporto del pubblico del San Nicola. Un intento molto chiaro, quello dei Galletti, che, però, non deve condizionare il Mantova e la sua voglia di dare seguito all’ottimo approccio in serie B della matricola virgiliana. La squadra di Possanzini, che per la difficile sfida in Puglia ha a disposizione tutto il gruppo ad eccezione di Redolfi (infortunato ad una spalla e probabilmente sostituito da uno tra Solini e De Maio), è chiamata a farsi valere pure in una cornice illustre come quella barese, confermando in particolare la propensione al gioco che le ha consentito di conquistare sette punti in quattro giornate.

Il tecnico biancorosso, che sembra intenzionato a proseguire sulla strada del 4-2-3-1, che offre maggiore copertura, è alle prese con diversi ballottaggi in questa vigilia perché, come lui stesso ama ripetere, “tutti i giocatori del Mantova meriterebbero di giocare e scegliere gli undici da far partire all’inizio è sempre molto difficile”. Oltre alla forza di saper mettere in campo pure a Bari i concetti che l’ex attaccante ha trasmesso ai virgiliani sin dall’inizio della sua avventura in biancorosso, lo stesso Possanzini invita i suoi calciatori ad affrontare nel migliore dei modi un altro aspetto che potrebbe avere notevole rilevanza nel match in casa dei Galletti, quello delle emozioni: “Incontreremo una formazione forte che ha meno punti di quelli che merita. Lo scorso anno abbiamo fatto tanta fatica per realizzare il sogno di giocare in grandi palcoscenici. Adesso che ci siamo dico ai ragazzi di godersi quello che si sono meritati, senza farsi frenare dall’ansia. Sarà una partita molto difficile, sia per il contesto che per il pubblico. Mi aspetto una gara molto tattica, anche perché conosco bene Longo e so come prepara gli incontri. Loro ci avranno studiato bene così come abbiamo fatto noi”.

E proprio da questo studio e dalla buona preparazione portata avanti durante le due settimane di sosta il Mantova deve trarre le energie per portare avanti il suo positivo cammino in questo torneo cadetto, superando a pieni voti in una cornice illustre come il San Nicola di Bari un nuovo esame che possa attestare che i virgiliani meritano a pieno titolo il posto in serie B ritrovato dopo quattordici, lunghi anni di attesa. Probabili formazioni Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino (Simic), Vicari, Mantovani; Oliveri, Benali (Maita), Maiello, Lella, Favasuli (Dorval); Lasagna, Falletti. All: Longo. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, De Maio (Solini), Bani; Trimboli (Muroni), Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mensah (Mancuso). All: Possanzini. La partita si giocherà alle 15 di domani, sabato 14 settembre, allo Stadio San Nicola di Bari e sarà visibile su Dazn.