Serie B, il Mantova sfida la Sampdoria

Mantova – Il Mantova si appresta a rendere visita ad una squadra che vuole salire nelle zone nobili della classifica di serie B come la Sampdoria. La matricola biancorossa si troverà così a giocare nell’emozionante cornice del “Ferraris” con l’intento di cercare la prima vittoria lontano da casa in un ambiente tanto prestigioso. Un proposito che mister Possanzini, uno degli ex della partita sulla sponda virgiliana insieme a Trimboli, Maggioni, Galuppini e Debenedetti, vuole cercare di realizzare con idee ben precise: “Dobbiamo scendere in campo preparati e in questa direzione abbiamo lavorato in questa settimana - è l’analisi dell’allenatore virgiliano – Certo, il risultato è importante, ma noi sappiamo che dev’essere accompagnato dalla prestazione e, in questo senso, c’è il precedente di Carrara, da dove siamo tornati con un risultato positivo, ma anche più arrabbiati rispetto ad altre partite dalle quali pure eravamo tornati sconfitti. La prestazione è la base non solo per fare bene, ma anche per ottenere i risultati”.

Ed è proprio con questa convinzione che il Mantova è fermamente deciso a portare avanti il suo cammino, nonostante le critiche che hanno accompagnato gli errori che nelle gare fin qui disputate hanno frenato il percorso dei virgiliani. Ingenuità spesso di carattere individuale, che, tuttavia, hanno finito per compromettere il gioco espresso da tutta la compagine, vanificando di fatto prove all’altezza della situazione (soprattutto in trasferta). Un pericolo del quale pure la stessa formazione biancorossa sembra consapevole, ma tutto il gruppo procede unito e compatto nel sostenere il gioco che ha reso possibile la vittoria del campionato di serie C e che, soprattutto, rappresenta il progetto con quale mister Possanzini è riuscito a coinvolgere tutti i suoi giocatori.

Sul fronte dell’odierna sfida di Genova c’è però un altro aspetto da segnalare e che esula dall’impegno di entrambe le contendenti. In effetti il maltempo continua ad imperversare in Liguria tanto che è stata emessa l’allerta arancione pure per la giornata odierna. Una minaccia non di poco conto per un territorio come quello genovese costretto spesso a fare conti assai difficili con le avversità atmosferiche. È per questo che oggi Possanzini ed i suoi dovranno tenere un occhio costantemente rivolto verso il cielo, pur mantenendo al massimo la concentrazione in vista dell’impegnativo esame blucerchiato. Una sfida senza dubbio in salita, ma che può e deve rivelarsi la “medicina” in grado di guarire definitivamente il Mantova dai problemi accusati fin qui in trasferta ed offrire la prima, desiderata vittoria lontano dal “Martelli” a Burrai e compagni. Probabili formazioni Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Ioannou, Meulensteen, Kasami, Akinsanmiro, Venuti; Tutino, Coda. All: Sottil. Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Fiori, Bragantini; Mancuso. All: Possanzini. La partita si giocherà domani, domenica 27 ottobre, alle ore 15 allo Stadio Ferraris di Cesena e sarà visibile su Dazn.