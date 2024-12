Il Mantova a Bolzano va a caccia della prima vittoria in trasferta. Formazioni e diretta tv

Il Mantova vuole conquistare in casa di un Sudtirol affamato di punti (con Castori all’esordio in panchina) la prima vittoria esterna stagionale. L’impegno che attende i virgiliani, sabato alle 15 in diretta su Dazn, non si preannuncia affatto semplice, ma mister chiede ai suoi giocatori di riprendersi i punti lasciati al Pisa: “Andiamo a Bolzano con la convinzione di invertire il trend in trasferta – è la premessa dell’allenatore biancorosso – Si tratta di una sfida diretta, ma non decisiva. Dobbiamo proseguire sullo stesso livello di prestazioni, cercando di dare il massimo in partita e di dedicare maggiore attenzione agli episodi che possono decidere la gara. Con il Pisa, anche se alla fine il risultato non è arrivato, abbiamo disputato una buona prova, come i giocatori hanno potuto vedere nell’approfondimento di questa settimana. Al di là dei risultati, stiamo crescendo e aumenta anche la consapevolezza di tutto il gruppo. Vorrei che questo si trasformasse in risultati. Il campionato è molto lungo e non mi preoccupo, ma non dobbiamo adagiarci su questo punto. I ragazzi stanno dimostrando davvero tanto, speriamo anche che le cose che ci sono successe strada facendo ci abbiano insegnato qualcosa”. Sul fronte della formazione che dovrà rendere amaro l’approdo al timone del Sudtirol di un allenatore navigato ed esperto come Castori, deciso a rilanciare l’intero ambiente altoatesino, mister Possanzini dove rinunciare a Radaelli, Ruocco e capitan Burrai e, in quest’immediata vigilia, al di là del 4-2-3-1 di base, deve ancora definire alcune posizioni. Centrocampo e difesa (a parte il ballottaggio sulla sinistra tra Bani e Panizzi) appaiono piuttosto delineate, mentre offre diverse opportunità il reparto avanzato. Ci sono quattro maglie a disposizione e, mentre Mensah e Mancuso si contendono il ruolo di prima punta, per il trio dei trequartisti ci sono almeno cinque candidati (Galuppini, Bragantini, Aramu, Fiori e lo stesso Mancuso), che sperano di poter partire dal 1’ in questa delicata sfida in casa del Sudtirol che deve restituire slancio e entusiasmo ad un Mantova fermamente deciso a compiere un significativo passo in avanti.

Probabili formazioni:

Sudtirol (3-4-2-1): Drago; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Rover, Arrigoni. Kurtic, Molina; Tait, Casiraghi; Odogwu. All: Castori.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All; Possanzini.