Martusciello da traghettatore sbanca Frosinone: DiFra resta terz’ultimo. Doppio Castellanos, riscatto Lazio

frosinone

2

lazio

3

(4-3-3): Turati 6.5; Zortea 5.5, Okoli 6, Romagnoli 6, Lirola 6 (35st’ Valeri sv); Mazzitelli 5.5 (17’st Seck 6), Barrenechea 5.5, Brescianini 6 (46’st Reinier sv); Soulé 5.5, Cheddira 6.5 (46’st Cuni sv), Gelli 6 (35’st Kaio Jorge sv). Allenatore: Di Francesco 6.

LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Marusic 5.5, Casale 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6; Guendouzi 6.5 (1’st Lazzari 6), Cataldi 6 (11’st Vecino 6), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6 (37st’ Isaksen sv), Immobile 6 (11’ st Castellanos 7.5), Zaccagni 7 (41st’ Kamada sv). Allenatore: Martusciello 6.5.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6.

Reti: 13’pt Lirola, 38’pt Zaccagni, 12’st e 17’st Castellanos, 25’st Cheddira

Note: ammoniti L.Pellegrini, Barrenechea, Lazzari, Castellanos Angoli: 8-5. Recupero: 3’, 8’.

Dopo tre sconfitte di fila in campionato, e l’amara uscita di scena in Champions con il ko a Monaco, la Lazio ritrova il sorriso sbancando il Frosinone. Martusciello, da mister traghettatore, si rende protagonista della vittoria del riscatto aspettando che Tudor, dopo la sosta, prenda possesso della panchina dei biancocelesti. Una serata da ricordare per Castellanos, entrato nella ripresa e autore di una doppietta. Il Frosinone, che si era illuso col gol iniziale di Lirola e anche con Cheddira nel finale (suo il 2-3), resta in terz’ultima posizione.