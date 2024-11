Mattioli punge dopo cinque minuti. Giana Erminio, così non va. Altro ko con l’Arzignano. La classifica ora fa paura

GORGONZOLA (Milano)

Secondo ko consecutivo per la Giana che prolunga il momentaccio: un punto nelle ultime cinque partite. All’Arzignano basta la rete, in tap-in dopo cinque minuti, firmata Mattioli. La reazione biancazzurra si ferma al campo delle intenzioni, poi, mentre Lunghi sfiora il bis centrando il palo in ripartenza. Nella ripresa Stuckler va vicino al pari in due occasioni: è il canto del cigno. Sul momento dei gorgonzolesi, in zona playout, è chiaro il tecnico Andrea Chiappella (nella foto): "La partita dice che non abbiamo giocato bene e siamo in oggettiva difficoltà. Col Novara grande prestazione e contro il Caldiero abbiamo dato tutto. Questa volta un po’ impauriti: ci siamo fatti infilare subito e abbiamo perso certezze. Bisogna stare vicini a questi ragazzi e uscirne da uomini. Capendo le mancanze e reagendo in maniera costruttiva". R.S.