Mbappé al Real? Dal presidente della Liga un altro indizio: “Con lui Blancos fortissimi”

Parigi, 14 maggio 2024 – Il futuro di Mbappé in ‘Blancos’? Dopo Macron, un altro indizio arriva da Javier Tabasm, presidente della Liga spagnola: “Sarà del Real nella prossima stagione, è uno dei migliori giocatori al mondo ma ci sono anche Vinicius e Bellingham, il Real avrà una grande rosa. Se a Madrid potrà finalmente vincere la Champions? Se ha firmato per cinque anni, avrà cinque anni per provarci".

Sì perché ancora manca la comunicazione ufficiale di quale sarà il nuovo club di Kykian. Il presidente francese, Emmanuel Macron, qualche giorno fa su Twitter aveva fatto appello al Real perché lasciasse libero l’ex del PSG per le Olimpiadi. E Mabappè ha risposto (a margine dei premi Unfp per la Ligue 1 2023-24) facendo spallucce: "Tutti conoscono la situazione. Non è una decisione che dipende da me. Ma qualsiasi cosa succeda, sarò felice, i Giochi Olimpici vanno al di là del fatto che ci sia io o meno. Spero che dimostreremo che la Francia è un Paese di sport e che sa accogliere tutti".

Non sarà lui ad avere l'ultima parola su Parigi2024. Il ct Henry vorrebbe convocarlo come fuori quota ma poiché il torneo olimpico non rientra fra le date Fifa, i club non sono obbligati a concedere i calciatori.

La palla passa dunque al Real Madrid, prossima destinazione di Mbappè.