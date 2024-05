Melchiorri e la sfida decisiva contro la Vis: "Non verremo al Benelli a fare le barricate"

Più volte nello scorso anno il suo nome era stato accostato alla Vis Pesaro e lui stesso prima di approdare ad Ancona non aveva nascosto la sua preferenza per arrivare a Pesaro. Poi, come capita nelle dinamiche di mercato, ha preso un’altra strada. Federico Melchiorri è l’attaccante che negli ultimi anni ha creato più problemi alla Vis: tre gol segnati quando giocava a Macerata e proprio grazie a lui la Maceratese vinse la finale playoff con la Vis Pesaro, quindi una rete segnata l’anno scorso con la maglia dell’Ancona e domenica scorsa il gol con cui la Recanatese ha annullato il vantaggio pesarese di due risultati su tre, portando la sua squadra alla bella.

Federico Melchiorri, è finita qui o vuole ancora continuare? (ride)

"Sì è vero, ho segnato cinque gol alla Vis, ma a me piace segnare a prescindere. E’ ovvio che dal mio punto di vista cercherò di continuare"

Che gara è stata la prima finale playout?

"Una gara che entrambe hanno giocato con intensità, equilibrata. Io penso che la Recanatese l’abbia preparata davvero bene, penso che abbiamo disputato una buona partita, ma si tratta solo del primo tempo. Perché bisogna ragionare nell’arco di 180 minuti e l’altra metà della gara bisogna ancora giocarla. Però nella prima sfida ho avuto buone sensazioni. Dentro al campo percepivo tanta fiducia, vedevo la squadra che stava sul pezzo, cercavamo di fare gioco e pungere quando possibile. Abbiamo giocato con personalità e sono molto fiducioso anche per il ritorno, dove dovremo avere lo stesso atteggiamento".

La Recanatese verrà al "Benelli" a difendersi?

"Non credo, il nostro spirito è sempre quello di offendere, io non mi accontento mai, poi ogni partita fa storia a sé. Ovviamente non andremo a Pesaro a chiuderci, a fare barricate, semmai per sviluppare il nostro gioco e se riusciamo ad andare in vantaggio tanto meglio, altrimenti vedremo"

Che Vis si aspetta?

"Determinata a vincere. Sarà una battaglia decisiva, sicuramente la Vis non è una squadra che si arrenderà facilmente, ma noi abbiamo dimostrato di avere personalità e voglia di salvarci"

Come sta fisicamente alla sua età dopo tanti sforzi?

"Nel secondo tempo di domenica mi sentivo un po’ stanco, nella scorsa settimana mi sono allenato poco e negli ultimi minuti ho accusato un pochino di stanchezza. Mi spiace perché potevamo andare sul 2-0".