Mercato di serie C. Ahmetaj a Recanati

Nuovo attaccante per la Recanatese, si tratta di Matteo Ahmetaj, punta centrale di 21 anni, italo-montenegrino ex Settore giovanile del Verona e Monopoli, proveniente dal vivaio del Bari e che, nel recente passato, ha collezionato qualche gettone di presenza con il Matera e con il Vastogirardi. Sempre la Recanatese vorrebbe anche il difensore centrale Christian Shiba (cl’2001), attualmente tesserato con il SudTirol dove però non riesce a trovare molto spazio. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato quasi 100 presenze in C tra Ravenna, Sassuolo e Pontedera. Inoltre a mister Pagliari piace Vincenzo Alfieri del Benevento. Dal Cesena sono passati al Gubbio il centrocampista Jonathan Bumbu, 24 anni e l’attaccante Gabriele Bernardotto (29 anni) proveniente da Giugliano). La Fermana è vicina a Marcandella della Vis Pesaro.