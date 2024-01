Mercato. I giallorossi sul difensore Shiba. Sylla, dalla Vis Pesaro al Perugia

C’è un’altra partita in corso ed è quella che la Recanatese sta disputando sul mercato dove il dt José Cianni ha intavolato una serie di trattative per assicurare all’allenatore Giovanni Pagliari quei rinforzi indispensabili per la seconda parte di stagione.

Si sta lavorando per riportare nelle Marche il difensore esterno Cristian Shiba, classe 2001, che non sta trovando spazio nel Sudtirol. C’è anche la Juve Stabia interessata ad assicurarsi il calciatore che dopo le esperienze nelle giovanili della Maceratese e nella Sangiustese ha giocato con Pontedera e Ravenna. C’è anche l’idea di riportare a Recanati il centrocampista Vincenzo Alfieri che tanto bene ha fatto in giallorosso nella passata stagione, ma il problema è rappresentato dal fatto che il Benevento non vuole al momento privarsi del giocatore e sulla concorrenza di Renate e Latina. C’è anche l’ipotesi di un ritorno di Giuseppe Guadagni arrivato lo scorso anno a stagione inoltrata, ha iniziato il campionato a Lucca e sull’attaccante ha manifestato interesse anche il Sorrento.

La Torres, domani avversaria della Recanatese, si è assicurata Eyob Zambataro, il giocatore etiope del 1998 è stato protagonista lo scorso anno della storica promozione in B del Lecco. Il Sestri Levante ha preso il mediano ventenne Giammarco Schirru, cresciuto nel Cagliari. Il difensore Nicolò Fazzi, classe 1995, ha firmato per la Lucchese, il giocatore ha indossato le maglie di Perugia, Entella, Crotone, Cesena e Padova. L’attaccante Youssouph Cheikh Sylla si è trasferito dalla Vis Pesaro al Perugia. I marchigiani hanno però chiuso per l’attaccante argentino Juan Ignacio Molina.