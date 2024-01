Mercato. Il dt Cianni si assicura il difensore Raimo

Dal "cilindro" del dt Cianni è spuntato il nome del difensore lungamente atteso. Si tratta dell’esterno destro Alessandro Raimo che arriva in prestito dalla Carrarese e può vantare una notevole esperienza in categoria. Classe 1999 il ragazzo, nato a Piombino, "esce" per la prima volta dalla sua Toscana dove ha indossato le maglie di Massese, Pontedera, Ponsacco, Grosseto e Siena mentre in questa stagione, con il club apuano, è stato impiegato in modo abbastanza saltuario, anche per qualche noia fisica, totalizzando 7 presenze con una sola gara, quella contro il Gubbio, iniziata da titolare. Per lui però parlano i 118 "gettoni" in terza serie che per un 24enne non è un curriculum da scartare, tutt’altro.

Tra l’altro può ben essere definito un nipote d’arte: suo nonno infatti è Aldo Agroppi, ex bandiera del Torino e del Perugia, oltre ad essere stato allenatore ed arcinoto opinionista televisivo. Pagliari non ci ha pensato su ed una volta verificate le sue condizioni lo ha convocato, senza indugi, per il derby odierno. La trattativa per l’ingaggio di Fiorelli è al rush finale: questione di dettagli e di burocrazia poi dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale anche per il giovane centrocampista ex Fiorenzuola. Il Pontedera ha ufficializzato dell’esterno Lorenzo Peli, classe 2000, nella prima metà di campionato ha collezionato 13 presenze, 2 gol e 1 assist nelle file dell’Ancona.