Mercato. Il portiere Bianchi ritorna alla base

Sul fronte under l’Ancona ha salutato e ringraziato ieri il portiere Mattia Bianchi, con cui ha risolto il contratto di prestito. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta aveva disputato due partite con la maglia biancorossa e, come altri, ha preferito andare a giocare dove può trovare maggior spazio. In uscita dovrebbe esserci anche il 2004 Francesco Ramires, che a causa di due infortuni non è riuscito a disputare neanche una partita con la maglia dorica. Per il terzino arrivato dalla Pro Patria si sta cercando un’altra sistemazione. Un’uscita che potrebbe dunque prevedere un nuovo arrivo in casa biancorossa, probabilmente un esterno sinistro classe 2006 che possa fornire garanzie e alternative agli altri 2006 presenti in rosa. La decisione dovrebbe essere presa nei prossimi giorni, in prova potrebbe arrivare dal Notaresco Gennaro D’Ascenzio, chances anche per lo spallino Tommaso Anzolin.