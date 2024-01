Mercato. La Castellanzese cede Arcangeloni

Dalla D all’Eccellenza. Dalla Castellanzese al Verbano. Il difensore neroverde Luca Arcangeloni (nella foto) cambia casacca. Il giocatore era stato aggregato dalla juniores alla prima squadra agli ordini di Manuel Scalise lo scorso giugno. Già nella stagione 2022-23 aveva totalizzato cinque presenze, nell’attuale quattro. Il giocatore sarà adesso a disposizione dei rossoneri, penultimi con tredici punti in piena situazione critica, a disposizione del tecnico Gabriele Bortolato. "Il club neroverde - dice una nota della società – ringrazia Luca per la serietà e l’impegno profusi in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni".Cristiano Comelli