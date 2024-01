Mercato. Perugia, richieste per Bozzolan

Non si fermano le trattative in serie C e alcune saranno definite nei prossimi giorni. L’Ancona sta stringendo i tempi con Alex Rolfini, l’attaccante ora al Vicenza potrebbe tornare nel capoluogo dorico. Inoltre si sta lavorando per rinforzare il centrocampo: piacciono Riccardo Calcagni, ex Matelica e adesso al Novara, e l’ex Andrea Delcarro in forza al Rimini. La Lucchese sta cercando un attaccante e radio mercato parla di un interesse per Simone Ganz, figlio di Maurizio, che ha rescisso il contratto con il Brindisi, cui i rossoneri avevano ceduto Merletti. Tuttavia sul giocatore è andato forte il Pontedera che sembra abbia chiuso la trattativa. Un’altra pista porta a Carrara, a Simone Simeri di 31 anni, in questa stagione 19 presenze con un gol. Ci sono quattro club di B su Andrea Bozzolan (foto, 2004) del Perugia: il terzino del Milan avrebbe ricevuto un sondaggio da parte di Brescia, Reggiana, Bari e Pisa. Il difensore centrale Cristian Dell’Orco del Perugia potrebbe passare al Brescia, ma adesso la trattativa è ferma.