Mercato serie C. La FeralpiSalò presta. Letizia al Pescara. Alcione, c’è Acella

Colpo dell’Alcione:: gli “orange“ accolgono il classe 2002 Christian Acella, cresciuto nei settori giovanili di Cagliari e Cremonese, centrocampista centrale che ha esordito in Serie A nel 2023. Arriva in prestito dai grigiorossi, dopo otto presenze con il Giugliano. "Sono felice di vestire questa maglia e pronto a dare il massimo", ha dichiarato. Intanto la Feralpisalò cede Letizia al Pescara in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Lumezzane ha annunciato il difensore Pittino e l’Atalanta Under 23 ha acquistato l’attaccante Lonardo dalla Sambenedettese.

Matteo Baconcini