Mercato serie C, L’EX TECNICO ORA AD ALESSANDRIA. Banchini fa spesa dalla Vis: vuole Cusumano e Marcandella

Erano stati con mister Marco Banchini nella Vis Pesaro 2021-22 e lo stesso (ora allenatore dell’Alessandria) sembra che stia caldeggiando l’ingaggio per il difensore Francesco Cusumano (classe 2001) e del fantasista Davide Marcandella (classe 1997). La capolista Cesena cambierà poco o niente e quel poco riguarderà le cessioni, la prima è quella del difensore Luca Coccolo poco impiegato, la seconda potrebbe essere quella del centrocampista avanzato Jonathan Bumbu. Il Pescara sta guardando a Sannipoli dell’Avellino, centrocampista classe 2000 che in questa prima parte della stagione ha collezionato 15 presenze e realizzato un gol. Nella Virtus Entella di mister Gallo si cerca un uomo per reparto. Potrebbero lasciare la Spal il portiere Mattia Del Favero, il difensore esterno Raffaele Cecilia e i calciatori Rosafio (piace al Messina) e Maistro. La Lucchese ha svincolato il difensore Nicolò Fazzi. Si sono chiusi i rapporti tra il Rimini e l’attaccante Didio. Sempre il Rimini lascerà liberi di accasarsi altrove l’attaccante Alessandro Selvini e il difensore Evan Bouabre. Il centrocampista Filippo Faggi ex Imolese e fin qui a Bari (dove ha giocato poco) è molto vicino al Rimini. Vittorio Agostinelli (di proprietà della Fiorentina) centrocampista avanzato, classe 2002, piace al Gubbio. L’ Ancona ha raggiunto l’accordo con il difensore centrale classe ’97 Davide Mondonico cresciuto nelle Giovanili del Milan e proveniente dal Renate (9 partite e 1 gol) e con Mario Prezioso centrocampista classe ’96 arrivato in prestito dal Potenza dove ha militato finora. La Lega Pro ha disposto che la gara Gubbio-Recanatese a suo tempo non disputata debba essere recuperata mercoledì 10 gennaio alle ore 18,30.

am.pi.