Messi e il premio di miglior giocatore della storia: “Mondiali 2026? Vedremo”

Lionel Messi, capitano dell’Argentina campione del mondo, non ha escluso la sua partecipazione ai Mondiali 2026 negli Usa, Canada e Messico.

Intervistato da Marca durante una speciale premiazione che lo riconosceva come il miglior giocatore della storia del calcio, ha dichiarato: "Cerco di non correre troppo. Mi concentro sul godermi ogni giorno. Quando arriverà il momento, vedremo. Non mi piace affrettare le cose. Spero di poter continuare a esibirmi a questo livello perché mi rende felice".

Il campione 37enne ha poi aggiunto: “Mi concentro di più sul sentirmi bene ora, assicurandomi di essere felice e di giocare bene. Se arriverò ai Mondiali del 2026 o meno...vedremo quando arriverà il momento".