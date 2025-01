Messi sogni Mondiali, il ct Scaloni si sbottona: “Ha voglia di giocare”

Roma, 31 gennaio 2024 – La carriera di Lionel Messi sembra essere destinata a continuare ancora per diverso tempo, o quantomeno fino al prossimo anno. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato dal ct della nazionale Lionel Scaloni, avrebbe deciso di continuare la propria carriera almeno fino ai prossimi mondiali del 2026. “La prima cosa da dire è che lui come tutti i suoi compagni di squadra sanno che c'è ancora tempo - fa sapere il ct Lionel Scaloni in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva DSports - La voglia di giocare i Mondiali del 2026 ce l'ha come tutti, ma bisogna vedere come uno ci arriva".

Manca ancora un anno e mezzo al calcio d’inizio, ma la pulce argentina vorrebbe scendere in campo quantomeno per difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. Ovviamente bisognerà considerare il fattore età, in quanto lo stesso Messi festeggerà i suoi 38 anni il prossimo 24 giugno, arrivando quindi ai Mondiali del prossimo anno alla soglia dei 39, raggiungendo tra l’altro l’obiettivo di diventare uno dei calciatori più “anziani”ad aver partecipato a un’ edizione di tale competizione.

Poi, un altro elemento che potrebbe convincere lo stesso attaccante a proseguire la propria carriera potrebbe essere il fattore campo, con i prossimi campionati mondiali in programma proprio sul suolo americano, tra Usa, Canada e Messico, quindi su territori ben noti allo stesso Messi attualmente in forza all’Inter Miami. Bisognerà ancora aspettare diverso tempo per capire il futuro della pulce, ma da questo punto di vista un tentativo per convincerlo è stato fatto anche da ct Scaloni, il quale in vista del prossimo mondiale dovrà rinunciare sicuramente alla presenza di un veterano come Angel Di Maria, già annunciata durante la scorsa estate, ritrovandosi così privo di un’altra calciatore importante anche all’interno dello spogliatoio. Riguardo a ciò, il tecnico non si è dimostrato comunque preoccupato, essendo già pronto a lasciare spazio a calciatori più giovani e in crescita appartenenti al movimento calcistico argentino: "è il momento di dare un'occasione a quei ragazzi che non c'erano nel 2022. La base c'è ma perché non pensare a qualcuno che possa darci una mano?". Una domanda più che lecita, che speriamo possa trovare risposta il prima possibile.