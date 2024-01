Milan-Cagliari di Coppa Italia: dove vederla e probabili formazioni

Milano, 2 gennaio 2023 – Comincerà dalla Coppa Italia il 2024 del Milan di Stefano Pioli, che questa sera alle 21 (diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity) affronterà a San Siro il Cagliari per cercare di strappare un pass per i quarti di finale. I rossoneri sono reduci dal successo sofferto di campionato contro il Sassuolo e sono chiamati a un cambio di passo dopo una fine di 2023 in cui sono apparsi decisamente poco brillanti e continui. Ancora una volta, però, mister Stefano Pioli si troverà a fare i conti con tante assenze ma al tempo stesso, per evitare di rischiare nuovi e pericolosi infortuni e di far spendere troppe energie ai titolarissimi in vista di un gennaio a dir poco denso di impegni, farà ricorso a un ampio turnover e darà spazio a diversi giovani rossoneri, affidandosi al 4-2-3-1: il pacchetto arretrato davanti al portiere Maignan sarà formato da capitan Calabria, il 2005 Jan-Carlo Simic – che dopo aver ben figurato negli spezzoni di gare giocati in campionato (è andato anche in gol al debutto contro il Monza) avrà la sua prima chance da titolare –, Theo Hernandez e Alejandro Jimenez, laterale destro del 2005, che è arrivato in prestito dal Real Madrid in estate e potra mettersi in luce dal 1’ per la prima volta. Adlì e Reijnders formeranno invece la coppia in mediana, con Chukwueze – all’ultima uscita in rossonero prima di raggiungere la nazionale della Nigeria per giocare in Coppa d’Africa (Bennacer è invece già partito), Romero e il debuttante Traore (classe 2004) che agiranno sulla trequarti, alle spalle della punta Jovic.

Le possibili scelte di Ranieri

Dovrebbe far ricorso al turnover anche mister Claudio Ranieri per il suo Cagliari, reduce dal pareggio per 0-0 contro l’Empoli. Lo ha ammesso lo stesso tecnico romano a poche ore dalla gara, pur non nascondendo l’importanza dell’impegno: “Per noi è un’opportunità e in particolare lo è per coloro che giocano un po’ meno spesso – ha detto Ranieri dopo la gara contro l’Empoli –. Non metterò dentro i cosiddetti titolari, che saranno fondamentali nella gara contro il Lecce. Se poi il Milan dovesse batterci, gli faremo i complimenti”. Presente, anche se inizialmente in panchina, Zito Luvumbo, che partirà per la Coppa d’Africa solo dopo la gara: “Ci sarà è partirà successivamente” ha infatti confermato Ranieri, che punterà sul 4-3-1-2: a difendere i pali della porta rossoblù sarà Rdaunovic, che avrà davanti a sé il quartetto difensivo formato da Zappa, Hatzidiakos, Wieteska e Azzi. Makoumbou e Jankto saranno invece le mezzali ai lati di Sulemana, che occuperà il vertice basso del centrocampo. Mancosu agirà invece sulla trequarti, alle spalle delle punte Oristanio e Petagna.

In tv

Orari e dove vedere la partita in TV: la gara, valida per gli ottavi di Finale di Coppa Italia, sarà trasmessa martedì 2 gennaio 2023 in diretta in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 21.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traore; Jovic. All. Pioli.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Sulemana, Jankto; Mancosu; Petagna, Oristanio. All. Ranieri.

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna.