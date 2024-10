Milan Futuro presente duro. Talento, ma zona playout

Già sette giornate di campionato alle spalle per Milan Futuro, all’anno zero di un progetto molto importante per il club rossonero. Dopo due pareggi e tre sconfitte, giovedì 26 settembre è arrivato contro la Spal il primo successo, seguito dal buon pareggio sul campo della Lucchese. Le vittorie in Coppa Italia con Lecco e Novara avevano forse illuso, ma il lavoro dei ragazzi di Davide Bonera va contestualizzato e letto in prospettiva.

Il confronto con il professionismo non poteva che essere complesso, sia per la fisicità degli avversari, che per il calore di molti stadi della terza serie italiana. Un contesto nuovo, palesatosi ad esempio con le tante segnature concesse su calcio piazzato. Al tempo stesso, qualche dubbio permane sulle scelte in tema fuoriquota, come nel caso dell’ex interista Samuele Longo, ancora a secco di gol. L’obiettivo è però lo sviluppo dei giovani, bisognosi di una guida certo, eppure già capaci di lasciar intravedere in alcuni casi doti importanti. Lo sostiene anche il tecnico rossonero dopo la gara in Toscana: "Stiamo facendo un percorso iniziato a luglio, non è semplice ma faccio i complimenti ai ragazzi. La vittoria con la Spal ha alimentato l’entusiasmo e questo è un altro piccolo mattoncino". Francesco Camarda (nella foto) è ovviamente al centro di ogni discussione, con una segnatura in quattro gare di campionato. L’estate non è stata semplice con due Europei giocati (oro con l’U17, bronzo con l’U19). Il classe 2008 sta prendendo le misure alla categoria. Più avanti, e non poteva essere altrimenti, Alex Jimenez. Nel suo curriculum un contratto pluriennale con il Real Madrid e la corte al tempo delle giovanili di Bayern e Chelsea, ora un processo di sviluppo più sereno nella terza serie dove a tratti il suo passo sembra irrestistibile. Per il salto su quella fascia destra, manca una certa maturazione mentale per evitare certi passaggi a vuoto e nervosismi. E presto pare anche per Silvano Vos, centrocampista ex Ajax. Il classe 2005, dopo essere stato giudicato "fuori categoria" all’esordio, va ancora troppo a sprazzi per inserirsi in un reparto così delicato nella massima serie. Lavoro la parola d’ordine, i frutti emergeranno più avanti. Intanto, oggi, si torna in campo, oggi alle 15 a Solbiate Arno, contro la Pianese.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Hodzic, Vos; Cuenca, Zeroli, Liberali; Camarda. All. Bonera.