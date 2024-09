Milan-Venezia 4-0, Fonseca: "Abbiamo fatto bene, ma c'è ancora tanto da migliorare"

Milano, 14 settembre 2024 – “Basta scuse, ultima chiamata” recitava lo striscione esposto all’arrivo del pullman del Milan a San Siro da parte dei tifosi rossoneri, che nei giorni scorsi avevano invocato una reazione da parte della squadra dopo un avvio di campionato a dir poco titubante. Reazione che è puntualmente arrivata perché i rossoneri, dopo tre giornate disputate, hanno colto il primo sigillo della loro stagione annichilendo la matricola Venezia con un perentorio 4-0: un poker figlio di un assoluto dominio degli uomini di Fonseca, scesi in campo con una rinnovata cattiveria agonistica e capaci di segnare dopo appena un minuto e mezzo grazie all’asse di sinistra composto da Leao, autore di un pregevole assist di tacco, e Theo Hernandez, firmatario del gol grazie anche alla complicità di Joronen. Un vantaggio che ha subito messo le cose in discesa per i rossoneri che hanno poi definitivamente archiviato la pratica in mezz’ora con il raddoppio di Fofana, ultimo a deviare in rete il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo e le reti su rigore di Pulisic e Abraham. Nella ripresa, poi, i rossoneri hanno continuato a spingere sull’acceleratore e hanno sfiorato a più riprese anche la cinquina e solo nel finale hanno subito la rete di Zampano, che è stata però annullata per un fallo di Nicolussi Caviglia su Loftus-Cheek, costato al giocatore dei lagunari il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica per venti minuti. Tre punti che fanno estremamente morale in vista delle prossime delicate sfide contro Liverpool e Inter, al pari della prestazione che ha lasciato estremamente soddisfatto mister Paulo Fonseca: “È stato importante avere Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek un poì più avanti per avere la possibilità di creare una superiorità numerica - ha spiegato ai microfoni di DAZN il tecnico portoghese - ma anche la possibilità di trovare il momento giusto per accelerare il gioco. Abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Adesso dobbiamo continuare a migliorare perché c’è ancora tanto da fare”. La squadra ha avuto la reazione auspicata dopo un avvio di stagione balbettante: “Io penso che abbiamo un gruppo con qualità. Ci servono più energia, intensità e momenti in cui pressiamo cercando di recuperare palla. Questo si fa con atteggiamento giusto, intensità velocità. Penso che oggi siamo entrati in campo con grande energia. Questo fa la differenza. Quando giochiamo con questa voglia, le cose sono totalmente diverse. Oggi è stato molto importante il lavoro dei quattro giocatori in avanti. Hanno fatto qualcosa di fantastico nel recupero alto del pallone”. Elogi anche per Leao che, come Theo Hernandez, ha reagito dopo la panchina iniziale di due settimane fa: “Rafa oggi ha fatto molto bene. Sono molto soddisfatto del suo lavoro difensivo. Ha imparato tanto e credo che anche i compagni siano contenti di ciò che ha fatto”. Adesso testa alle prossime, delicate sfide contro Liverpool e Inter: “Adesso inizieremo a preparare tatticamente queste gare, ma la cosa più importante sarà mantenere questa energia e intensità perché dà anche fiducia. C’è ancora tanto da fare per migliorare ma dovremo mantenere sempre questa energia”.