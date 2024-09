Serie A, Milan-Venezia: C'è Abraham dal 1' e tornano Theo e Leao. Orari e dove vederla

Milano, 14 settembre 2024 – Riscatto è la parola d’ordine che risuona tra le pareti di Casa Milan da quasi due settimane. Il Milan di Paulo Fonseca è infatti ancora a secco di vittorie dopo tre turni di campionato e questa sera dovrà giocoforza cercare il suo primo successo nell’anticipo in programma a San Siro alle 20.45 (match in diretta su DAZN e Sky Sport) contro il neopromosso Venezia per poi pensare al delicato esordio di Champions contro il Liverpool: “Dal momento che non abbiamo vinto le prime tre partite, adesso ogni gara è importante - ha spiegato Fonseca alla vigilia -. Come sempre mi sento fiducioso, ma sarà fondamentale vincere. A Liverpool e al derby penseremo dopo. Dobbiamo restare concentrati sul presente”. La Curva Sud ha proprio ieri manifestato il suo disappunto dopo l’avvio tentennante dei rossoneri ma questa sera sono attesi oltre 70.000 tifosi sugli spalti di San Siro: “È una grande responsabilità da parte nostra il fatto di doverli rendere orgogliosi e un grande atto d’amore da parte loro. Dobbiamo ripagare tutto il sostegno che ci danno i nostri tifosi”. Sul fatto di sentirsi sotto esame: “Gli allenatori lo sono sempre. Dipendono dai risultati. Resto concentrato sul mio lavoro. Non posso fare altro, perché se penso a ciò che viene detto o scritto da altri diventa poi difficile lavorare”. Fonseca ha quindi chiuso definitivamente il caso Leao-Theo, pur non anticipando se saranno titolari, e confermato che l’obiettivo resta lo scudetto: “Non so se giocheranno dal primo minuto, ma hanno lavorato bene, con allegria. Obiettivo scudetto? Senza dubbio. Bisogna dirlo con forza. In momenti come questo si pensa che la squadra sia triste e sfiduciata ma io vedo i ragazzi allegri e che vuole sempre migliorarsi. Per questo sono fiducioso”. Dall’altra parte ci sarà il Venezia di Di Francesco che ha colto un solo punto in tre gare ma anche contro il Torino ha dato buoni segnali: “In queste settimane – ha spiegato in conferenza il tecnico dei lagunari, abbiamo lavorato bene facendo anche un’amichevole. La conoscenza e la condizione della squadra stanno via via crescendo. Altare e Sverko hanno avuto qualche piccolo problema in allenamento e ci sono da valutare anche le condizioni di Haps. Dall’altra parte ci sarà un Milan in grado di produrre un’importante mole di occasioni da gol. Vanno presi con le molle, anche il fatto che abbia avuto qualche difficoltà. E poi giocheranno a San Siro davanti a 70.000 tifosi”.

Le scelte di Fonseca e Di Francesco

Fonseca non rinuncia al 4-2-3-1 ma con qualche novità rispetto all’uscita contro la Lazio: nel pacchetto difensivo davanti a Maignan, dove, visti anche i prossimi impegni del derby e qualche acciacco (quello di capitan Calabria), Gabbia prenderà il posto di Tomori al fianco di Pavlovic e si rivedranno dal primo Emerson Royal e Theo Hernandez. La diga in mediana dovrebbe invece essere formata da Fofana e Reijnders, il quale potrebbe però invertirsi di posizione con Loftus-Cheek e salire sulla linea di trequarti al fianco di Leao e Pulisic, a supporto della punta che sarà per la prima volta dal 1’ Abraham, con Morata che inizierà dalla panchina. 3-4-2-1 per il Venezia di Di Francesco, che partirà con Joronen tra i pali e Idzes, Svoboda e Sverko a comporre il trio di centrali di difesa. Candela e Zampano dovrebbero invece occuparsi delle corsie esterne del centrocampo, completato dalla coppia di centrali Duncan-Nicolussi Caviglia. Sulla trequarti dovrebbe invece esserci il ritorno di Busio, il quale affiancherà Oristanio nel supporto alla punta Pohjampalo. Orari e dove vedere la partita: Milan-Venezia, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A sarà trasmessa in diretta, sabato14 settembre, alle 20.45 su Sky Sport e DAZN. Probabili formazioni: Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco