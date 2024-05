Alle 20,45 la sfida col Toro: Gabbia e Chukwueze out. Pioli agli ultimi balli col Diavolo: "Cerco di non pensarci»

Il volto è più disteso rispetto al recente passato, ora che secondo posto e Supercoppa sono sicuri. E anche se del doman v’è certezza (separazione), almeno queste due ultime giornate avranno un sapore diverso per Pioli. Comunque quello delle ultime volte, ma leggermente meno amaro: "Cerco di non pensarci. Poi, eventualmente, certe emozioni le conoscerò vivendole". Eventualmente: uno dei rari riferimenti possibilisti su un futuro in rossonero. C’è comunque un contratto fino al 2025 di cui si dovrà discutere a giorni: "Col club ho sempre avuto un grande rapporto e sarà così fino alla fine. Poi, ognuno fa quello che deve". Tira aria da fine stagione. E da ricordi: "Non posso che essere grato, felice. Faccio questo lavoro per emozionarmi e qui mi sono emozionato, va al di là di tutto".

Lasceranno, a fine campionato, anche Giroud e Kjaer: "Importanti, esemplari, anche nell’anno dello scudetto. Come Ibrahimovic che ora è qui con un’altra veste. Si era creata una magia tra di noi, a Milanello, con l’ambiente e i tifosi". Sul Diavolo del futuro: "Non chiedete a me. Una vittoria in Champions nei prossimi anni? Difficile, ma credo che il Milan ce la possa fare. Abbiamo l’esempio del Borussia Dortmund: in campionato è a meno 27 dal Bayer Leverkusen, ma è in finale, anche se il favorito è il Real. Adesso Ancelotti farà gli scongiuri". Sul presente: "Ci siamo fatti un applauso per il secondo posto. Ho chiesto ai giocatori come avevano finito il campionato l’anno scorso, tutti a parte Okafor hanno alzato il livello. Vorrei proprio premiare tutti in queste due partite". Assenti Gabbia (squalificato) e Chukwueze (lesione di primo grado al bicipite femorale). Theo Hernandez ieri ha avuto un attacco influenzale, Giroud partirà dalla panchina. Sulla via del recupero Maignan, oltre a Loftus-Cheek e Kjaer, frenati nell’ultimo periodo da problemi muscolari.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Sanabria, Zapata. All. Juric.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Tv: Dazn e Sky (20,45).