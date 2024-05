Milan, per la panchina si allontana il sogno Conte: salgono le quotazioni di De Zerbi

Milano, 2 maggio 2024 – Giorni sempre caldi per la futura panchina del Milan. Il sogno dei tifosi che hanno lanciato una petizione da più di diecimila firme in due giorni contro l'arrivo di Lopetegui, dato in pole per la successione di Stefano Pioli, ha un nome ben chiaro: Antonio Conte. L'ex Juventus e Inter, però, non sarebbe stato contattato dalla società rossonera. E nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto il Chelsea, squadra già allenata dal tecnico salentino nel biennio 2016-2018: vittoria in Premier alla prima stagione, coppa d'Inghilterra alla seconda. L'ultima esperienza di Conte è stata proprio in Inghilterra, con il Tottenham: separazione nel marzo scorso. L'allenatore è anche nella lista del Napoli, peraltro insieme proprio a Pioli.

Salgono le quotazioni di De Zerbi

Negli ultimi giorni, sponda Milan, sono invece risalite le quotazioni di Roberto De Zerbi: prodotto del settore giovanile rossonero da calciatore, è al secondo anno sulla panchina del Brighton. Al debutto in Inghilterra ha portato la squadra a un piazzamento europeo, mentre in questa stagione è arrivato fino agli ottavi di Europa League (eliminato dalla Roma) e in campionato è dodicesimo. Tra gli scogli, il suo contratto in essere: scadenza nel 2026 e clausola rescissoria che si aggira attorno ai 15 milioni.

Il casting continua

Prosegue, dunque, il casting. Anche se la società ha parlato chiaro: rispetto nei confronti di Pioli. L'esperienza dell'allenatore che ha vinto il 19esimo scudetto e che l'anno scorso è arrivato fino alla semifinale di Champions, poi persa con l'Inter, sembra però destinata a chiudersi quest'estate, nonostante un altro anno di contratto. Tra i nomi del futuro resiste quello di Fonseca, ex Roma, quarto in Ligue 1 con il Lille. Si libererà a fine stagione come Thiago Motta, apprezzato da tempo dai rossoneri ma su cui la Juventus si è mossa prima. Sullo sfondo, poi, altre suggestioni ad arricchire (al momento) i profili del casting: da Mark van Bommel dell'Anversa, ex compagno di Ibrahimovic proprio in rossonero, a Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio.