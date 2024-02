All’u-power. Thiaw e Chukwueze si candidano per una maglia. Il turnover di Pioli rilancia anche Okafor e Jovic

Settantanove giorni dopo l’infortunio subìto a fine novembre contro il Borussia, Malick Thiaw è rientrato in campo per una manciata di minuti nella sfida di Europa League con il Rennes, preparandosi a ritrovare la titolarità già a partire da domani sera. Oltre al difensore tedesco, a Monza potrebbero cambiare altri elementi dell’undici titolare, considerate le tante energie spese giovedì sera: Samuel Chukwueze, tornato dopo la finale in Coppa d’Africa, potrebbe prendere il posto di Pulisic, mentre Okafor punta a far tirare il fiato allo stakanovista Leao. Infine, Luka Jovic scalpita per una maglia da titolare, concedendo così un turno di riposo a Giroud, rimasto in campo fino alla fine contro i francesi. Il.Ch.