Milan, Cardinale dopo il 3-1 al Real Madrid: orgoglioso e sempre al vostro fianco

Milano, 6 novembre 2024 - Le immagini di Real Madrid-Milan ancora in mente: istantanee destinate alla storia, per un successo che mancava da 15 anni al Bernabeu. Allora le firme di Pato e Pirlo, ieri sera quelle di Thiaw, Morata e Reijnders ad annacquare il momentaneo pareggio di Vinicius. Gerry Cardinale era in tribuna, di fianco a Florentino Perez.

E a fine gara è sceso nella pancia dello stadio. Si è detto orgoglioso del Milan congratulandosi - a quanto apprende l'Ansa - con la squadra rossonera negli spogliatoi. Nell'incontro ha detto di aver apprezzato che il gruppo sia rimasta unito, sottolineando poi che la proprietà e il management sono sempre al loro fianco per supportarli sia individualmente che collettivamente.

Cardinale ha poi affermato di portare con sé al rientro negli Stati Uniti la soddisfazione di avere visto il Milan manifestare al Bernabeu il potenziale che può realizzare come squadra. Anche Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, ha parlato al gruppo: questo è il vero Milan, in sintesi.

A causa della chiusura dell'aeroporto, i rossoneri hanno festeggiato a lungo negli spogliatoi (Leao tra i mattatori, ha intonato un coro per l'Mvp Maignan) e poi hanno cenato tutti insieme in albergo. Oggi Fonseca ha concesso un giorno alla squadra che tornerà a lavorare domani a Milanello per preparare la trasferta di sabato a Cagliari (fischio d'inizio alle ore 18).