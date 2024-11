Serie a femminile. Rossonere ko nel derby contro il Como Women. Decide Kerr: le lariane sorpassano in classifica

Va al Como Women il derby contro il Milan. Tre punti pesanti che consentono alle lariane di sorpassare le rossonere in classifica al quinto posto, l’ultimo valevole per la qualificazione alla poule scudetto. Il poker di vittorie consecutive porta la firma di Kerr dopo un avvio complicato. Gli antipasti sono serviti da Nischler dal limite (grande risposta di Giuliani) e su palla inattiva. Poi, l’azione decisiva al minuto 34: Sorelli stecca, Kerr salta Piga e non lascia scampo a Giuliani. Nella ripresa, dopo i guizzi iniziali di Ijeh, Renzotti a sfiora il pari. Ma il Como regge nel finale va vicino al bis con Kerr e Petzelberger. R.S.