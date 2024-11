Brutta tegola in casa Milan. Che botta per Morata, salta Cagliari

Dopo la straordinaria vittoria di Madrid, che ha riempito di gioia i cuori dei tifosi rossoneri, una notizia tutt’altro che positiva arriva da Milanello e mette ansia in casa rossonera. Alvaro Morata, protagonista indiscusso del successo al Bernabéu, è costretto a dare forfait per la sfida di domani alle 18.00 all’Unipol Domus contro il Cagliari. L’attaccante spagnolo, infatti, ha rimediato un trauma cranico in seguito a uno scontro aereo con Pavlovic durante l’allenamento. Trasportato immediatamente in ospedale per accertamenti, la risonanza magnetica ha fortunatamente escluso danni gravi, ma lo staff medico ha preferito non correre rischi, optando per il riposo in vista del prossimo impegno.

Con Morata costretto a saltare la gara, dovrebbe ritrovare spazio sin dal primo minuto Tammy Abraham. L’attaccante inglese, dopo l’infortunio alla spalla subito a metà ottobre contro l’Udinese in campionato, avrà così una chance da titolare. Abraham, tornato in campo martedì sera contro il Real Madrid subentrando a un Morata visibilmente esausto, è ora chiamato a ricoprire un ruolo da protagonista in un momento cruciale della stagione rossonera, con il Milan che si trova leggermente distaccato dal gruppo di testa in campionato. Fino ad ora per l’ex Roma un solo gol in stagione (su rigore contro il Venezia a San Siro), e tanti (forse troppi) errori sotto porta che hanno riesumato i fantasmi di quando giocava in maglia giallorossa, dove era considerato un attaccante che aiuta molto la squadra e si sacrifica, ma che sotto porta fa terribilmente fatica a trovare la via del gol. Abraham dovrà quindi guidare l’attacco del Milan sostenuto dal tridente alle sue spalle composto da Leao (alla seconda consecutiva da titolare dopo tre panchine), Pulisic e Chukwueze.

Tornando a Morata, il capitano della Spagna si trova purtroppo a fare i conti con il suo secondo infortunio stagionale. Dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto lontano dai campi per ben 22 giorni, rimediato durante l’esordio ufficiale in stagione contro il Torino, l’attaccante iberico ha vissuto una prima parte di stagione altalenante. Il suo recupero gli ha permesso di tornare in campo proprio in tempo per il derby di metà settembre contro l’Inter, dove, in coppia con Tammy Abraham, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria rossonera.

Ora, dopo questo nuovo stop, Morata dovrà affrontare un’altra pausa forzata, e secondo i media spagnoli, sarà difficile vederlo anche nella lista dei convocati del CT De la Fuente per i prossimi impegni in Nations League contro Danimarca e Svizzera. L’appuntamento più probabile per il suo rientro sembra essere la sfida di San Siro contro la Juventus, una squadra che il trentaduenne attaccante conosce molto bene, avendo vestito la maglia bianconera per ben quattro stagioni (prima tra il 2014 e il 2016, e poi dal 2020 al 2022) collezionando oltre 100 presenze e 59 gol.