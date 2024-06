Calciomercato Milan, Artem Dovbyk resta la prima alternativa a Zirkzee

Milano, 19 giugno 2024 – Artem Dovbyk rimane nel mirino del Milan, soprattutto nel caso in cui non si arrivi alla chiusura per Joshua Zirkzee. I rossoneri, infatti, restano in prima fila per il centravanti olandese: comunicata al Bologna l'intenzione di versare i 40 milioni di clausola rescissoria (valida dall'1 luglio al 15 agosto), accordo con il giocatore per un quinquennale da circa 4 milioni a stagione. Lo scoglio è rappresentato dalle commissioni richieste dall'agente, Kia Joorabchian: 15 milioni, mentre il Milan non vuole arrivare alla doppia cifra. Così, col passare dei giorni, altri club si sono (ri)avvicinati al giocatore: la Juventus che, nel contempo, sta trattando proprio col procuratore anglo-iraniano l'arrivo di Douglas Luiz. Ma, soprattutto, il Manchester United: il club inglese ha chiesto informazioni sulla situazione del 23enne che il Bologna, peraltro, prova comunque a trattenere. Milan sempre su Zirkzee, quindi. Ma non senza valutare alternative: “È uno dei nomi, non l'unico”, aveva infatti specificato Ibrahimovic nel giorno dell'annuncio di Fonseca. Dunque, occhi ancora su Dovbyk, al momento impegnato agli Europei con l'Ucraina. Il costo del cartellino del calciatore si aggira intorno ai 40 milioni. Il 26enne, quest'anno, ha chiuso la Liga da capocannoniere: 24 reti con il Girona classificatosi al terzo posto, 25 stagionali contando anche il gol segnato in estate con il Dnipro nei preliminari di Champions. Con il club ucraino, l'anno scorso, altri 24 gol in campionato più 5 in Conference League. Dalla Germania, il giocatore alto 189 centimetri non ha escluso una permanenza al Girona, con cui ha un contratto fino al 2028: “Sono molto felice nella mia squadra. Mi trovo bene con compagni, allenatore, dirigenza. L'ambiente è meraviglioso e ci sono tutte le condizioni per dare il massimo”. Sul centravanti ci sono diversi club: su tutti Atletico Madrid e Arsenal, oltre al Napoli.