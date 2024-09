Calciomercato Milan: Chukwuemeka rimane nel mirino

Milano, 8 settembre 2024 - Il Milan continua a seguire Carney Chukwuemeka. Il centrocampista, 20 anni, di proprietà del Chelsea (e fuori rosa), è stato un obiettivo dell'ultima sessione di calciomercato e potrebbe ridiventarlo a gennaio. Secondo Matteo Moretto di Relevo - peraltro - i rossoneri avrebbero pensato all'inglese fino all'ultimo, ad agosto: nei giorni in cui sembrava che Ismail Bennacer avrebbe potuto partire (su di lui club dell'Arabia Saudita, ma anche l'Atletico Madrid e soprattutto l'Olympique Marsiglia), il classe 2003 era nella lista dei possibili sostituti.

A centrocampo, oltre a Chukwuemeka, erano stati seguiti anche Manu Konè (passato poi alla Roma) e Adrien Rabiot (tutt'ora, clamorosamente, senza squadra per via delle elevate richieste di ingaggio). In rossonero è arrivato Fofana, ma in un reparto che al momento sembra ancora avere bisogno di equilibrio, Il classe 2003 potrebbe fare comodo a partire dal 2025.

Intanto il giocatore è fuori rosa nella squadra di Enzo Maresca, nonostante un contratto in scadenza nel 2028. L'anno scorso, complici alcuni infortuni, aveva disputato appena 12 partite in totale, tra campionato e coppe, con 2 gol e un assist. Sempre in proiezione futura e in ottica giovani, poi, attenzione anche a Silvano Vos.

L'olandese, 19 anni, arrivato dall'Ajax quest'estate, si è già messo in mostra con Milan Futuro, la seconda squadra allenata da Daniele Bonera che disputa, per la prima volta nella storia del club, la Serie C. Vos è entrato nel secondo tempo della partita di campionato contro il Carpi (1-1) ed è stato tra i migliori, tanto da far dire al tecnico avversario Serpini: "Non ha nulla a che fare con la categoria".