Milan, Šeško scala le gerarchie per il dopo Giroud: è lui l’obiettivo per l’attacco

Milano, 8 maggio 2024 – Il Milan punta sempre di più su Benjamin Sesko. I rossoneri sono da tempo sulle tracce di un nuovo centravanti, visto l'addio a fine stagione di Olivier Giroud. Dopo tre anni, 129 partite, 48 gol e uno scudetto messo in bacheca, il 37enne francese quest'estate si trasferirà al Los Angeles Fc. Lasciando un'eredità pesante. E l'attaccante del Lipsia, cinque gol nelle ultime cinque partite in Bundesliga, sta scalando le gerarchie. Sloveno, 20 anni, 195 centimetri, bomber: in stagione Sesko ha segnato 16 reti (12 in campionato, 2 in Champions League, 2 in Coppa di Germania). Prelevato dal Salisburgo - 18 centri nell'ultima annata con il club di Red Bull - ha un contratto con il club tedesco fino al 2028 e una clausola rescissoria variabile che parte da 50 milioni. Il prezzo, in base a parametri come gol e presenze, è già salito attorno ai 65 milioni e potrebbe aumentare ancora. Il giocatore è molto seguito, anche in Premier. La punta (“Il mio idolo? Ibrahimovic”, aveva rivelato in passato), ha già all'attivo anche 27 partite e 11 reti con la sua Nazionale ed è nei radar del Milan da diverso tempo. Milan che ora si prepara a sferrare l'attacco decisivo, senza tralasciare le altre piste, tra le quali Zirkzee del Bologna e Guirassy dello Stoccarda. Nel reparto offensivo dell'anno prossimo, poi, ci sarà ancora Jovic. Il serbo è rientrato in gruppo dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite contro Genoa e Juventus. E in agenda ha un incontro con la società per il rinnovo: arrivato nell'ultimo giorno di mercato quest'estate, a titolo gratuito dalla Fiorentina, aveva firmato un anno di contratto con opzione su altre tre stagioni. Ha segnato 6 gol in campionato e uno in Europa League.