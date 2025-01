Colpo Milan Futuro. Un leader per Bonera. C’è Magrassi dalla B

Nel giorno dell’avvio del mercato invernale, Milan Futuro piazza il primo colpo. I rossoneri hanno chiuso per il centravanti Andrea Magrassi, proveniente dal Cittadella in Serie B. L’attaccante classe 1993 ha svolto ieri le visite: pronto un contratto di due anni e mezzo. Il 31enne veneto rappresenta il profilo di giocatore esperto, richiesto esplicitamente da Daniele Bonera, per provare a centrare la salvezza. Vista la scarsa prolificità di Longo e Turco, oltre alle numerose ’assenze’ di Camarda aggregato con frequenza ormai fissa alla prima squadra, Magrassi potrebbe diventare subito una figura chiave. Sul centravanti c’è l’incognita del feeling con il gol (solo 5 marcature in due anni e mezzo con il Cittadella in cadetteria), ma il ritorno in C – dove ha collezionato 36 reti in 135 presenze tra il 2018 e il 2022 con Entella, Pontedera, Virtus Verona, Cavese e Ravenna – potrebbe rivelarsi la scelta giusta. E il mercato di Milan Futuro non termina qui: sono previsti altri due o tre colpi tra difesa – perde però quota l’idea Laezza del Vicenza – e attacco, dove potrebbe arrivare anche uno tra Zoma dell’AlbinoLeffe (21 anni, 7 gol) e Okoro (19 anni, 4 gol) della Vis Pesaro col primo favorito.