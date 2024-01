Milan, in Coppa Italia c’è l’Atalanta. Ballottaggio Simic-Gabbia in difesa, davanti tocca a Jovic

Milano, 9 gennaio 2024 – Dopo essere tornato a vincere in trasferta contro l'Empoli nell'ultima gara del girone di andata in serie A, il Milan è pronto a ospitare domani sera, mercoledì 10 gennaio (ore 21), l’Atalanta di Gasperini per i quarti di finale di Coppa Italia: l’obiettivo è strappare il pass per le semifinali al cospetto di un San Siro che si preannuncia pieno. Sono, infatti, già stati superati i 50.000 biglietti venduti con il club rossonero che per l’occasione ha deciso di aprire anche il terzo anello dello stadio.

Obiettivo semifinale

Per affrontare la Dea Stefano Pioli dovrà rinunciare sicuramente ad Alessandro Florenzi: infortunatosi contro l'Empoli, era stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo del match ma per il terzino ex Roma si tratta soltanto di un sovraccarico al muscolo adduttore della coscia sinistra che lo costringerà a mancare domani sera, mentre è probabile che possa recuperare per il successivo impegno di campionato contro la Roma in programma domenica sera a San Siro.

Stesso traguardo puntato anche da Noah Okafor: out dalla gara di Serie A contro il Monza di dicembre, lo svizzero potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo la sfida di domani sera per poi essere a disposizione per il match contro i giallorossi. Ancora fuori causa Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara e Pobega: Krunic è al centro delle voci di mercato in uscita mentre Bennacer e Chukwueze sono impegnati in Coppa d'Africa.

Davanti a Maignan, dunque, confermato Theo Hernandez centrale accanto a uno tra Gabbia e Simic, con Kjaer che godrà di un turno di riposo: capitan Calabria a destra e Alex Jimenez a sinistra a completare la retroguardia, mentre il neo acquisto Terracciano partirà dalla panchina. A centrocampo linea a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah (che tornerà titolare dopo l'infortunio e lo spezzone di partita giocato domenica), in attacco si aspetta una maglia da titolare Luka Jovic, rimasto in panchina per tutto il match di Empoli, che verrà sostenuto da Pulisic e Leao.

Il nuovo arrivo

Filippo Terracciano è un nuovo calciatore del Milan: accordo dal valore di 4,5 milioni di euro più 1 di bonus con l’Hellas Verona per il classe 2003 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

“Sono emozioni molto positive. Sono contento di vedere tanti giovani giocare e spero di riuscire a giocare anche io insieme a loro – queste alcune delle sue prime parole – Io ho iniziato a giocare da centrocampista, questo mi ha permesso di fare sempre le due fasi, offensiva e difensiva, quindi già da lì ho iniziato a svolgere più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest'anno ho ricoperto altri vari ruoli e devo dire che mi adatto velocemente”.

Proprio la sua adattabilità è stata decisiva nella scelta della dirigenza milanista. “Ho questa duttilità: per qualsiasi ruolo che ho fatto ho un periodo di adattamento molto veloce – prosegue l’ex scaligero – Il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo da piccolino. Poi con il tempo ho preso Kobe Bryant come modello di ispirazione, per l'etica lavorativa e molte altre cose. Ho lui come punto di riferimento”.

Probabile formazione

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Jovic, Leao. A disp: Nava, Mirante, Gabbia, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. All. Pioli.

Dove vederla

Milan-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.