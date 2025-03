Milan-Como: Leao ritrova il posto da titolare. Tra i lariani c'è l'ex rossonero Cutrone

Milano, 15 marzo 2025 – La vittoria ottenuta in rimonta e all’ultimo respiro contro il Lecce, ha rappresentato un primo, timido passo del Milan per cercare di uscire dalla spirale di risultati negativi in cui i rossoneri sono piombati dopo un febbraio da incubo e tentare di alimentare la rincorsa a un posto in Europa. Oggi alle 18 (match in diretta e in streaming in esclusiva su DAZN), gli uomini di Conceiçao sono però chiamati ad un esame di maturità di importanza capitale contro il Como. Un esame a cui i rossoneri arrivano dopo una settimana piena di lavoro: “È stato molto importante – ha spiegato il tecnico del Milan Sergio Conceiçao in conferenza stampa – per noi lavorare su determinate situazioni di gioco e sul fisico. Qualcosa di cui avevamo bisogno. I ragazzi a livello di spirito hanno dato una risposta fantastica. Mi piace molto il loro spirito perché anche in allenamento sono molto allegri e felici”. L’obiettivo resta la Champions? “Noi – prosegue Conceiçao – lavoriamo e lottiamo i giorni per avere una rivoluzione. Se c’è questo anche i risultati migliorano, ma dobbiamo pensare al presente e adesso c’è una partita difficile contro il Como. Non voglio guardare troppo in avanti. Bisogna lavorare giorno per giorno e nei ragazzi si vede la voglia nel farlo. Mi hanno dato una risposta straordinaria in queste due settimane piene di lavoro. Bisognerà continuare su questa strada e poi alla fine faremo i conti”. Quel che è certo è che l’asticella del coefficiente di difficoltà contro il Como si alzerà. La squadra di Fabregas arriva a San Siro con uno score di una sola sconfitta (e due vittorie) nelle ultime quattro gare. L’allenatore catalano vuole però prendere i rossoneri con le molle: “È una squadra che segna spesso e chi entrerà dovrà essere pronto a inserirsi subito nella dinamica della partita. È normale perché è una squadra da Champions. Noi siamo all’esordio in A e dovremo migliorare. Questione di tempo”. Il catalano, inserito nella rosa dei papabili per la panchina rossonera dal prossimo anno, ha poi rivelato un retroscena sul passato: “Ho parlato con il Milan nel 2016, a 29 anni, nel pieno della mia carriera. Poi, però, sono rimasto al Chelsea perché volevo dimostrare a mister Conte di potermi integrare alla perfezione nel suo sistema”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Fabregas

Conceicao sembra intenzionato a puntare ancora sul 4-2-3-1: tra i pali della porta rossonera tornerà dopo la squalifica Maignan, schermato da una linea a quattro formata da Walker, Gabbia, Pavlovic – in vantaggio su Thiaw – e Theo Hernandez. In mediana potrebbe essere riproposta la coppia Bondo-Musah, con Fofana almeno all’inizio nuovamente in panchina. Reijnders dovrebbe invece agire sulla trequarti al fianco di Pulisic e di Leao – di ritorno dal 1’ – e alle spalle di Gimenez. Stesso modulo per il Como di Fabregas: scontata la squalifica, nel pacchetto arretrato lariano, davanti a Butez, tornerà titolare Kenpf, il quale comporrà una linea a quattro con Solcic, Goldaniga e Valle. La diga di centrocampo sarà invece formata da Caqueret e Da Cunha. Strefezza, Nico Paz e Diao saranno invece i tre a supporto della punta Cutrone, ex di serata. Orari e dove vedere la partita: la gara Milan-Como, valida come anticipo del 29° turno del campionato di Serie A, sarà visibile sabato 15 marzo, alle ore 18, in diretta in esclusiva su DAZN e DAZN 1 e in streaming su sito e app di DAZN.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3.-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bondo; Reijnders, Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas