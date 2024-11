Coppa Italia serie C. Gioia rossonera in casa Torres. Sfida decisa da Sia ad inizio ripresa

Un altro colpo in trasferta per il Milan Futuro in Coppa Italia Serie C, che sbanca il “Sanna” di Sassari con uno 0-1 che li porta meritatamente ai quarti di finale, dove affronteranno il Caldiero Terme. I baby rossoneri confermano ancora una volta la loro “pelle speciale“ nelle partite di coppa. Nonostante le assenze di Camarda e Liberali, impegnati rispettivamente in Champions e Youth League con la prima squadra e la Primavera, e il riposo dato al capitano Kevin Zeroli, che nelle ultime gare aveva trascinato la squadra, i ragazzi di Bonera hanno trovato la formula giusta per vincere su un campo difficile come quello della Torres. La partita si apre con un primo tempo molto tattico e senza tiri nello specchio da entrambe le parti, ma nel secondo tempo il Milan Futuro cambia marcia, sfoderando tutto il suo talento nello stretto. Il gol di Sia (nella foto) è un capolavoro: il classe 2006 supera due avversari sull’out di sinistra, si accentra e, con un destro preciso sotto la traversa, firma la rete del vantaggio. Per lui si tratta del terzo gol stagionale, anche se i primi due erano arrivati con la Primavera. Negli ultimi 20 minuti la Torres (nonostante l’espulsione di Diakite al 35’ st) aumenta il ritmo offensivo, costringendo i rossoneri ad abbassarsi. Nonostante la pressione, la retroguardia rossonera tiene botta e non concede alcuna occasione degna di nota, portando a casa una vittoria meritata.

TORRES-MILAN FUTURO 0-1 (0-0) Marcatore: 9’ st Sia.Matteo Baconcini