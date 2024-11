DOMANI A MONZA. Calabria e Jovic ok. Brianzoli incerottati

Monza e Milan tornaneranno in campo domani, all’U-Power alle 20.45, dopo i ko con Atalanta e Napoli. Fonseca avrà di nuovo a disposizione Theo Hernandez e Reijnders, scontata la squalifica, oltre a Pulisic, soltanto subentrato martedì sera per gastroenterite. Non solo: Calabria e Jovic sono completamente recuperati e ieri si sono allenati in gruppo. Abraham ha lavorato in parte con la squadra, Gabbia invece potrebbe rientrare dopo la sosta. Cerotti anche per la squadra di Nesta che, rispetto alla trasferta di Bergamo, è certo di recuperare il solo Bondo (out per l’espusione col Venezia): ancora ai box Birindelli, Sensi, Petagna e il lungodegente Cragno. Per Gagliardini, mercoledì, intervento chirurgico di tenorrafia del tendine del muscolo retto femorale. E Maldini non ha ancora superato completamente l’infortunio alla spalla. L.M.