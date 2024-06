Emerson Royal: “Milan? Interesse gratificante, è un club molto importante”

Milano, 23 giugno 2024 – Emerson Royal apre (decisamente) al Milan. Il terzino destro 25enne, al momento in vacanza in Brasile, è stato intervistato nel corso di un torneo di beneficenza. E a precisa domanda sul suo possibile futuro a Milano è stato chiaro.

“So che la società è in contatto con il Tottenham e non per il momento non c'è nulla di definito. Hanno chiesto informazioni su di me ed è molto gratificante. Nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani, si tratta di una maglia molto importante e pesante. Sapere di essere seguito da una squadra del genere mi rende molto felice”.

Una strizzatina d'occhio, insomma, anche quando gli viene chiesto se conosce la lingua: “Ho lavorato con Conte che è italiano...”. La trattativa potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni, l'esterno destro è sotto contratto con il Tottenham fino al 2026. Nel club londinese ha vissuto la terza stagione, non da prima scelta, chiusa con 24 presenze e una rete. In Premier ha giocato un totale di 101 gare, con 4 gol e 2 assist.

In passato una parentesi al Barcellona e due annate e mezza in Liga con la maglia del Betis. Con la Nazionale ha giocato 10 volte: prima convocazione nel novembre del 2019, è poi tornato nel giro del Brasile a fine anno scorso, quando ha disputato da titolare due partite di qualificazione al prossimo Mondiale contro Colombia e Argentina.