Fonseca al bivio tra passato e futuro. Il Milan ritrova Theo contro la Roma. Pulisic e Leao? Forse in Supercoppa

Pulisic no (per ora), Theo Hernandez sì (per ora). All’ennesimo bivio stagionale, contro la sua ex Roma, Paulo Fonseca preserva, forzatamente, il suo ’Capitan America’. E rilancia uno dei capitani rossoneri, dopo due panchine consecutive: a Leao ne erano servite tre, ma questa sera tocca anche fare di necessità virtù, vista l’assenza di diversi ’senatori’. In primis lo statunitense (8 gol e 6 assist fin qui) che si è messo sì alle spalle la lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro, "ma negli ultimi giorni è emerso un problema alla caviglia". Niente Pulisic quindi.

E niente Leao: il primo dovrebbe esserci in Supercoppa, il secondo... "vediamo". Assenti anche Musah e Loftus-Cheek (sulla via del recupero per il 3 gennaio a Riyad con la Juventus) oltre a Okafor e al lungodegente Florenzi. Così il portoghese rigioca la carta Theo: "Ha lavorato anche il 23 dicembre (primo di tre giorni di riposo natalizi, ndr), sa che deve recuperare fisicamente e che può fare molto meglio. Questi ultimi allenamenti, durante i quali abbiamo parlato, sono stati molto positivi". Nulla toglie alla titolarità di Jimenez, alzato al posto di Leao come a Verona. E nemmeno a quella di Terracciano, tra le sorprese di questa sera a San Siro alle 20.45: è l’ennesimo jolly inventato dal tecnico, sulla falsariga dell’ultima uscita al Bentegodi.

Così facendo Abraham, tra i tanti ex, sarà ancora ’panchinato’, visto il rientro dalla tonsillite di Morata e la conferma di Reijnders in posizione più avanzata. Scelte, come sempre, con toni garbati, ma nel contempo a petto in fuori. Per dare "consistenza" al suo Milan, Fonseca tira dritto per la sua strada. Strada che, gioco forza, si incrocerà anche col mercato. E sul ’desaparecido’ Tomori, apprezzato dalla Juventus, il tecnico chiarisce: "Non ne abbiamo parlato con la società. Se ci sarà bisogno, ne discuteremo. Che giochi o non giochi, lavora sempre allo stesso modo. E per me questi sono giocatori importantissimi".

Sempre in ottica trasferimenti, il tecnico dribbla: "Siamo attenti a tutto". Prova ne è, comunque, la richiesta di prestito di Kolo Muani del Psg. Ma conta il presente. Non il mercato, non la Supercoppa. Solo e soltanto la Roma. "Non è una sfida tra deluse", dice Fonseca. Ma tocca risalire una classifica che dice -5 persino dalla prima posizione buona per l’Europa (minore): "Se avessimo quei 4 punti in più persi con Cagliari e Genoa, oltre alla partita da recuperare col Bologna, si parlerebbe di un altro Milan".

Il tecnico ci crede. Crede nel rientro di Bennacer: "Può essere molto importante, giocherà una parte di gara. Porta energia, aggressività, esigenza anche in allemamnento". Crede nel percorso: "Abbiamo dimostato di sapere fare grandi cose. Il problema è la costanza dell’atteggiamento: non è una questione tecnica, tattica e nemmeno recente. Questa è la grande sfida. E sono certo che troveremo la strada giusta". Il tempo, però, continua a stringere. Mentre Cardinale avrebbe espressamente chiesto il primo titolo della sua era: la Supercoppa. Sullo sfondo, la contestazione della tifoseria che è (ri)partita dopo il pari in coda alle 125 candeline col Genoa e proseguita a Verona. San Siro sarà soldout. E, di fatto, l’ennesimo bivio. Lui sorride, sa che è così dal primo giorno. Ma ora ci sono altri numeri, sul calendario e in classifica. Altri umori, anche. Apparentemente, non il suo. Lui tira dritto, a modo suo. Con l’aria di chi riserva altre sorprese.