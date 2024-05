Milan, chi sarà il nuovo allenatore? Sono i giorni di Fonseca, ma torna il nome di De Zerbi

Milano, 20 maggio 2024 – Per la panchina del Milan sono ancora giorni roventi. E, forse, la settimana decisiva, tra l'addio di Pioli e scelta del successore: Fonseca, ma attenzione al ritorno di De Zerbi. In primis Pioli dovrà incontrare a breve la società: sul tavolo, il contratto con scadenza nel 2025 con un ingaggio da 8 milioni. Buonuscita? L'allenatore del 19esimo scudetto piace a Napoli, Atalanta, Fenerbahce, ma non è in pole in nessuna delle tre piazze. “Prima parlo con la mia società”, le sue parole. La testa della dirigenza è però soprattutto sulla successione. Fonseca, ieri, ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro il Nizza, perdendo così l'accesso diretto alla Champions League: il Lille ci proverà partendo dai preliminari. Così il presidente del club francese Letang: “Ci troveremo a inizio settimana, tutto è possibile”. La stessa linea di Fonseca che ha comunque detto di voler “progredire”. Il portoghese è in scadenza con il Lille che già nel recente passato gli aveva proposto un rinnovo. L'Olympique Marsiglia gli ha offerto un triennale con ampi poteri, ma non parteciperà alla coppe europee. È il Milan la destinazione più ambiziosa. Ma negli ultimi giorni è tornato d'attualità il nome di De Zerbi. L'ex Sassuolo, a sorpresa, ha risolto consensualmente il suo rapporto con il Brighton: “Non c'è nessuna squadra dietro questa decisione”. E il Bayern Monaco ha smentito un interesse (“il prossimo allenatore sarà italiano? No”, le parole del ds Eberl). Di fatto, però, è saltata la clausola rescissoria di circa 15 milioni. E l'allenatore è libero. Ci sarebbe stato anche un contatto informativo tra le parti. De Zerbi, da calciatore, è cresciuto proprio al Milan e ha sempre espresso “eterna gratitudine” nei confronti del club. Sullo sfondo, un altro ex rossonero, Mark van Bommel, compagno di Ibrahimovic tra 2011 e 2012: l'anno scorso ha vinto campionato e Coppa di Belgio con l'Anversa, club che lascerà a fine stagione.