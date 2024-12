Milan, Fonseca ancora in bilico. E per la panchina spunta il nome di Xavi

Milano, 18 dicembre 2024 - Xavi in trattativa con il Milan. In Spagna sono sicuri e il quotidiano El Nacional riferisce di contatti tra l'ex Barcellona e i rossoneri che starebbero già pensando a un futuro senza Fonseca, arrivato quest'estate con un contratto triennale.

L'indiscrezione arriva in giorni movimentati, dopo la suggestione Roberto Mancini, esonerato dalla nazionale dell'Arabia Saudita (con buonuscita da 25 milioni) e libero di stato. Da via Aldo Rossi, fin qui, è sempre stata fatta trapelare fiducia nell'operato del tecnico portoghese: "La società è con Fonseca", le parole di Ibrahimovic prima di Milan-Genoa.

La classifica però parla chiaro: -14 punti dall'Atalanta capolista, -8 dal quarto posto, fuori anche dall'Europa minore. Un paradosso, viste le quattro vittorie di fila in Champions che hanno rilanciato le ambizioni di entrare tra le prime otto del girone. Ma tant'è. E venerdì, alle ore 20.45 al Bentegodi contro l'Hellas, sarà caccia alla vittoria che manca da due gare (pari col Genoa, ko con l'Atalanta).

L'infermeria non sorride: recuperato a tempo di record Morata (entrato nella ripresa domenica), ancora out Pulisic, Jovic e Benancer (potrebbero rientrare il 29 dicembre con la Roma), Musah (salta anche la Roma) oltre a Loftus-Cheek e Okafor (fuori un mese), più il lungodegente Florenzi. Fonseca dovrebbe confermare Jimenez al posto di Theo Hernandez, mentre in avanti potrebbe toccare a Camarda insieme a Morata.