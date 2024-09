Fonseca promette un Milan diverso. Il centrocampo si affida a Fofana. Test Lazio per ritrovare la fiducia

Consapevolezza e cambiamento, fiducia e compattezza. Sono le quattro parole chiave sulle quali batte (forte) Paulo Fonseca. Che si ritrova già a dover spiegare i perché di quel punticino, preso per i capelli nel recupero col Torino, rimasto tale dopo il patatrac del Tardini. Le risposte pesanti, il tecnico portoghese, vuole tenerle in caldo per questa sera, alle ore 20.45, all’Olimpico contro la Lazio. Per il momento è telegrafico: "Non sono uno che cerca scuse o si piange addosso. Vedremo se avrò trovato la strada giusta".

L’undici di partenza rispetto a Parma, però, non dovrebbe variare molto a livello di uomini, considerato che tra mercato e infortuni saranno fuori Bennacer e Jovic, oltre a Thiaw, Morata, Florenzi, Sportiello. E saranno aggregati da Milan Futuro Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca: "Sarà un Milan diverso come squadra, psicologicamente e tatticamente". Cambiamento e fiducia, quindi: Fonseca ha bene negli occhi quel Diavolo che, soprattutto nella tournée americana, ha battuto Manchester City e Real Madrid, più (ai rigori) il Barcellona: "Nel precampionato siamo stati vicini a ciò che voglio. Non sono certo due partite a togliermi la fiducia". E ancora: "Il rapporto con la squadra e con il club è il migliore possibile. Parliamo quotidianamente e di tutto. Siamo uniti". Consapevolezza e compattezza. Con qualche proverbiale puntino sulle "i", però: "Quando le cose non vanno è normale che si dica che giocare a due a centrocampo scopre troppo la squadra e sarebbe meglio schierarsi a tre, per esempio. Sono opinioni: è naturale che non si parli bene se non si fa bene. Questo riguarda l’esterno. Personalmente so cosa fare".

Per un undici alla ricerca innanzitutto di equilibrio, lecito aspettarsi la titolarità di Fofana, benché non ancora al top. Loftus-Cheek, per Fonseca, è più adatto e importante per il gruppo sulla tre quarti. Altra chance per Okafor. Il passaggio del testimone tra Calabria ed Emerson Royal dovrebbe slittare ancora. Non può slittare invece l’appuntamento con i tre punti.

Formazioni. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All.Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ora e tv: 20.45, Dazn e Sky