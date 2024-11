Milan: ufficializzato il rinnovo di Gabbia fino al 2029

Milano, 28 novembre 2024 - Era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: il Milan rinnova il contratto di Matteo Gabbia, in scadenza nel 2026, fino a giugno 2029. L'ingaggio del difensore dovrebbe raddoppiare e passare così da 1 a 2 milioni di euro a stagione.

L’annuncio

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2029. Matteo, classe '99, indossa la maglia rossonera dall'età di 12 anni; con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del Club", recita il comunicato ufficiale.

"Dopo le 84 presenze e i 5 gol totalizzati fino a oggi, il Milan e Matteo continueranno a scrivere la loro storia insieme", chiude la nota. Stagione da incorniciare, fin qui, per il centrale che, il mese scorso, è anche stato convocato per la prima volta in Nazionale dal ct Luciano Spalletti.

Il profilo

Nato a Busto Arsizio e cresciuto a Fagnano Olona, sempre nel Varesotto, il 25enne in stagione ha giocato 5 partite in campionato (fermato per un infortunio rimediato nella sconfitta di Firenze), segnando il gol decisivo nel derby vinto 2-1, oltre a 3 gare in Champions. Era rientrato a inizio 2024 dal prestito al Villarreal, vista l'emergenza infortuni che aveva privato l'allora tecnico Pioli di diverse pedine.

Da allora Gabbia si è consacrato, scalando le gerarchie e diventando di fatto il difensore centrale di maggior affidamento. Sabato, alle ore 18 a San Siro contro l'Empoli, dovrebbe ritornare titolare dopo il turno di riposo in Champions League.