Girone B. La doppietta di capitan Zeroli illude Milan Futuro. Pari col Sestri Levante. E la classifica resta da incubo

SOLBIATE ARNO (Varese)

Milan Futuro pareggia col Sestri Levante al Chinetti e rimanda ancora la risalita. Ai rossoneri, senza vittoria da quasi un mese, non basta la prima doppietta tra i professionisti di capitan Zeroli. Buona prova di Traorè e Vos, male ancora la difesa. Bonera cambia cinque giocatori dopo la disfatta di Pescara e ritrova Jimenez. Ancora assente Camarda (ad allenarsi in prima squadra con vista sulla Champions). Primo tempo frizzante. Punizione di Traorè e Zeroli di testa trova l’angolino, approfittando della dormita difensiva dei liguri. Il Sestri si scuote con Clemenza che dal limite chiama Torriani alla gran parata. Al 30’ gli ospiti trovano il pareggio (gol che mancava dal 5 ottobre): Coubis sbaglia un controllo facile nella sua area lasciando strada libera a Durmush che salta Torriani e appoggia in rete. Al 38’ Milan di nuovo in vantaggio con Zerol, su rigore per fallo di mano di Pittino. Nella ripresa i rossoneri come da abitudine si spegnono completamente. Così la girata di testa di Parravicini su assist di Furno significa pari. Finale di gara tutto targato Sestri che sfiora tre volte la vittoria. Due grandi parate di Torriani su Rosetti e la traversa di Conti evitano ai rossoneri la beffa totale. Milan che resta invischiato in zona playout, anche se con un gara da recuperare (il 5 dicembre con il Campobasso). Alessandro Stella