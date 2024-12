Gli auguri di maldini. "Un legame eterno la storia è memoria»

Grande assente (pur invitato) alla serata dei 125 anni di storia rossonera, Paolo Maldini ha trovato comunque il modo di ribadire il suo legame eterno con il Milan. Su Instagram, al termine della partita contro il Genoa, ha condiviso una foto carica di significato: tutta la “dinastia Maldini” avvolta nei colori del Diavolo. A rendere ancora più speciale l’immagine, una dedica che ha toccato il cuore dei tifosi: "Tanti auguri AC Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia è memoria". Il gesto, pur a distanza, non solo ha emozionato i sostenitori, ma ha trovato eco anche tra i giocatori che Maldini ha visto crescere e maturare nel suo ruolo di Direttore dell’Area Tecnica (vincendo anche uno scudetto nella stagione 2021/2022), un incarico che ha ricoperto fino al 2023. Theo Hernandez, Rafael Leao, Mike Maignan e Davide Calabria, oggi considerati i “capitani del Milan”, non hanno esitato a rispondere con un “cuore“ al post. Allo stesso modo, il messaggio ha colpito anche due ex rossoneri molto legati ai colori del Diavolo, Tonali e Adli, che non hanno mancato di far sentire il loro affetto. Una reazione che ci fa capire quanto fosse importante Paolo per i giocatori del Milan, non solo come dirigente ma anche come guida e punto di riferimento.

Matteo Baconcini