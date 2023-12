Prima visita a Milanello per Ibrahimovic: incontro con Pioli e la squadra con vista sulla Salernitana

Milano – Il grande giorno è arrivato: Zlatan Ibrahimovic questa mattina ha varcato i cancelli di Milanello per la sua prima visita ufficiale da quando è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del club rossonero. Lo svedese ha incontrato Stefano Pioli e la squadra a due giorni dalla gara di campionato in casa della Salernitana: Ibra è atteso anche all’Arechi, prima delle tante presenze dell’ex attaccante a fianco del gruppo. Zlatan non partirà però domani pomeriggio insieme alla squadra ma dovrebbe raggiungere la città campana direttamente venerdì pomeriggio. L’incontro di oggi arriva dopo giorni di attesa: Ibrahimovic è stato bloccato dall'influenza e così ha dovuto rimandare fino a questa mattina la sua prima apparizione nel suo nuovo ruolo che lo vedrà coinvolto in operazioni sportive e commerciali del club.

La visita

Zlatan ha prima salutato i giocatori singolarmente e successivamente si è presentato nello spogliatoio alla squadra, spiegando il nuovo ruolo che andrà a ricoprire, assistendo poi Ibra da bordocampo, insieme a Moncada e D'Ottavio, all'allenamento odierno agli ordini di Stefano Pioli. Più tardi ha pranzato con il tecnico emiliano e i giocatori e infine si è presentato anche a tutti coloro che lavorano a Milanello.

Bennacer

Durante il match contro il Monza di domenica scorsa Tommaso Pobega ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra e domani il centrocampista rossonero avrà un consulto importante per capire se dovrà operarsi o meno. In vista della sfida alla squadra di Pippo Inzaghi, il Milan dovrebbe tornare alla difesa a quattro e accanto a Fikayo Tomori dovrebbe tornare dal primo minuto Simon Kjaer: a destra sarà nuovamente della partita capitan Calabria, dopo aver scontato la squalifica contro il Monza, mentre a sinistra confermato Theo Hernandez. In avanti spazio a Pulisic, Giroud e Leao, mentre l'unico dubbio di formazione è in mezzo al campo con il ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Reijnders e Loftus-Cheek tra Rade Krunic e Yacine Adli. Bennacer, ancora non al top della condizione, dovrebbe partire anche a Salerno dalla panchina: l’algerino, presente al Meet&Greet con i tifosi a Casa Milan, ha parlato del suo stato di salute con ottimismo. “Sto bene, sono contento perché è un mese che sono rientrato. Piano piano ritroverò il ritmo. Il ginocchio è ok quindi sono contento. Sto tornando bene, sto lavorando tanto, il ritmo della partita è diverso, devo riprenderlo piano piano. Voglio tornare in forma il prima possibile. Se sto bene posso dare il mio contributo, gioco dove serve al mister. Se mi sento bene posso fare tutto. Abbiamo ancora più competizioni, faremo il massimo per andare il più avanti possibile".

Sull'Europa League e sulla Coppa d’Africa, Bennacer ha commentato: "Voglio dare il mio contributo anche in Europa. L'Europa League è una competizione importante, darò il massimo per dare il mio contributo alla squadra. Le convocazioni per la Coppa non sono ancora uscite. Quando la tua Nazionale ti chiama e stai bene, è dura di rifiutare. Se mi chiamano sarò disponibile”. Sul ritorno di Ibra: “Resta Ibra anche se non gioca più, ha una mentalità vincente e ci darà qualcosa in più”. Sullo scambio dei regali avvenuto nella giornata di ieri a Milanello ha chiosato: “Ho ricevuto un buon profumo da Loftus-Cheek, mentre ho regalato dei Lego ad un analista video che è un appassionato, era davvero felice. È stata una bella iniziativa”.