Milan, Ibra è influenzato: rimandato l’incontro con la squadra

Milano, 15 dicembre 2023 – La febbre ha fermato Zlatan Ibrahimovic: l’incontro tra lo svedese e la squadra a Milanello era fissato alle 14.30, quando il Diavolo ha iniziato la seduta di allenamento per avvicinarsi alla prossima sfida di campionato con il Monza, in programma domenica a San Siro con calcio d’inizio alle 12.30, ma un attacco influenzale ha impedito al neo Senior Advisor di RedBird di iniziare ufficialmente la sua terza avventura in rossonero nelle vesti di consulente. La visita potrebbe essere posticipata a domani, per la rifinitura, o più verosimilmente il grande ritorno sarà posticipato a lunedì prossimo per analizzare il post-partita contro i brianzoli con la squadra e il tecnico emiliano che, nel frattempo, deve affrontare l’ennesima emergenza difensiva.

Simic o Bartesaghi?

Dopo essere stato eliminato dalla Champions approdando in Europa League, il Diavolo deve fare risultato a San Siro per non perdere ulteriore terreno nei confronti di Juventus e Inter guardandosi alle spalle da Roma e Bologna, entrambe a 4 lunghezze di distanza dai rossoneri. Domenica a pranzo l’ad brianzolo Galliani tornerà allo stadio contro il “suo” Milan per la prima volta dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi e, se Ibra dovesse guarire, ci sarà il primo incontro tra i due con lo svedese nella sua nuova veste di Advisor. In campo, invece, Pioli dovrà fare a meno di capitan Calabria (squalificato) oltre agli infortunati Sportiello, Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Thiaw: in difesa, dunque, potrebbe trovare spazio il classe 2005 Simic, centrale accanto a Tomori, permettendo a Theo Hernandez di ritornare sulla corsia sinistra con Florenzi a sostituire il capitano a destra.

In alternativa, il tecnico emiliano potrebbe affidarsi all’altro diciottenne della Primavera di Abate, Davide Bartesaghi, che andrebbe a occupare il ruolo di terzino sinistro e in questo caso toccherebbe ancora al francese schierarsi in mezzo di fianco all’ex Chelsea. Per il resto la formazione viaggia sulle conferme dei titolarissimi con Giroud a guidare l’attacco insieme a Pulisic e Leao. La possibile novità potrebbe riguardare la titolarità di Ismael Benancer che, dopo i minuti accumulati con l’Atalanta, potrebbe dare un turno di riposo a Reijnders componendo la mediana con Loftus-Cheek e Musah.