Il Milan deve ripartire. Carica Conceiçao. Turnover al minimo

Il tour de force è partito: undici gare tra campionato e coppe in poco più di un mese. Il Milan si gioca tutto o quasi. Qualcosa l’ha già giocato e vinto, in Arabia. Ma il cinquantesimo titolo della storia rossonera e già finito in archivio, a San Siro, col Cagliari, dopo pochi minuti. Ripartita la contestazione alla società dalla Sud ("Cardinale, devi vendere, vattene"), striscioni esposti al contrario da parte dei Milan Club, per protestare contro le nuove modalità di vendita dei biglietti (acquistabili solo individualmente). In più, 15mila euro di ammenda rifilata dal giudice sportivo "per avere, suoi sostenitori, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti". Ritardo sanzionato anche in Supercoppa con la Juventus (6mila euro) e all’ultima di Fonseca con la Roma (3mila euro). Come con Fonseca, soprattutto, è arrivato un pareggio con i sardi: tradotto, scalata in classifica che slitta ancora. Questa sera, alle 18.30, il Sinigaglia di Como rappresenta l’ennesimo bivio. Poi Juventus, Girona, Parma, Dinamo Zagabria per finire il mese.

A seguire derby e quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Tempo al tempo: prima il Como. Ma di tempo non ce n’è. Conceiçao recupera Emerson Royal che ha scontato la squalifica (in diffida restano Fofana e Morata), non Loftus-Cheek (il problema ai flessori della coscia destra si era riacutizzato nei giorni scorsi), nè Chukwueze (lesione del bicipite femorale sinistro), oltre al lungodegente Florenzi. Okafor, invece, è volato al Lipsia: prestito oneroso, attorno al milione di euro, fino a giugno, con diritto di riscatto a partire da 25 milioni. Spazio per un nuovo innesto: altri contatti per Marcus Rashford, con lo United che sarebbe disposto a cederlo a titolo temporaneo contribuendo al pesantissimo ingaggio (18 milioni di euro all’anno).

Piano B, potendo tesserare solo un britannico, Kyle Walker dal Manchester City, in caso rescinda (è legato al club fino a giugno 2026). Altro ruolo, altro ingaggio (6 milioni). In questo caso, occhio a Trincao (25 anni, Sporting, 4 gol e 11 assist fin qui). Nel frattempo si lavora anche sul centrocampo: Ricci del Torino il grande obiettivo (estivo?), Lucas Gourna-Douath (21 anni, Salisburgo) e Warren Bondo (pari età, Monza) tra i profili monitorati. Intanto, il Como. Con qualche rotazione: ballottaggio Gabbia-Tomori, Bennacer si candida a ripartire dall’inizio, mentre l’attacco va verso la conferma in blocco. Con un’altra energia, quella chiesta a gran voce da Conceiçao.

Probabile formazione (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceiçao.