In casa del Milan. Il Diavolo ritrova i suoi tasselli per l’Europa. Thiaw punta al ritorno contro il Rennes

Il Diavolo sta lavorando a Milanello per preparare la super sfida al Napoli di Mazzarri a San Siro. Traguardo in vista per Stefano Pioli, che domenica sera toccherà le 220 presenze in panchina con il Milan, affiancando così Arrigo Sacchi. Dopo aver guadagnato tre punti sulla Juventus in seguito al derby d’Italia, l’obiettivo dei rossoneri è blindare ulteriormente il terzo posto per poi concentrarsi sul Rennes, primo avversario nella nuova avventura in Europa League. Per l’incontro contro i campioni d’Italia in carica, il tecnico emiliano dovrà fare i conti con l’assenza pesante di Reijnders. L’olandese, diffidato, è stato ammonito nel match contro i ciociari e per questo dovrà saltare il duello con i partenopei. A centrocampo uno tra Bennacer e Musah è pronto ad affiancare Yacine Adli, ieri sera premiato con il riconoscimento "Amico dei Bambini, un esempio per loro" in occasione della presentazione del Torneo organizzato dal club giovanile Aldini Bariviera. Nell’occasione ha parlato l’ad rossonero Giorgio Furlani: "Le voci sulla nostra panchina? Mi annoiano. Pioli è il nostro mister, l’ha ripetuto anche Ibra. Gli siamo grati per quello che fatto fino ad ora e per ora siamo fortunati ad averlo con noi. Jovic? Non sono stupito dal suo rendimento: ero sicuro facesse così".

I riflettori di San Siro, tornando al campo, saranno puntati sul reparto difensivo, l’unica nota stonata della serata di Frosinone, mentre Pioli aspetta con ansia il ritorno dei suoi tre titolarissimi ancora fermi ai box, considerato che il mercato invernale, eccezion fatta per il ritorno di Gabbia dal prestito al Villareal e l’arrivo di Terracciano dal Verona, non ha portato nuovi innesti. Proprio il neo arrivato dal Veneto è stato protagonista in negativo (con la complicità di tutta la squadra) in occasione del rigore concesso al Bologna che è valso il 2-2 finale: "Gli errori ci stanno, l’importante è risollevarsi subito e ripartire. Lui l’ha fatto", le parole dell’agente del classe 2003, voglioso di riscattarsi il prima possibile. La nota positiva è che dopo i sette infortuni muscolari subiti ad ottobre l’emergenza nell’infermeria rossonera sembra essere rientrata.

Il primo a tornare a disposizione del tecnico parmigiano dovrebbe essere Malick Thiaw. Il tedesco è ancora impegnato in un lavoro personalizzato e punta a essere disponibile per la gara di ritorno dei playoff di Europa League in casa del Rennes il 22 febbraio. Più lunghi, invece, i tempi di attesa per Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, out rispettivamente da fine dicembre e fine ottobre, che potrebbero tornare in campo a marzo. Per quanto riguarda Tommaso Pobega, invece, lo si vedrà nuovamente tra i convocati non prima di aprile, dopo l’operazione al retto femorale della gamba sinistra.