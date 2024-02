Inter e Milan segnano più di tutte. Lautaro è il re, Pioli si affida al gruppo

Il derby della Madonnina si gioca non solo in campo, ma anche sui numeri di due attacchi macina-gol. Inter e Milan, infatti, regnano nella classifica dei reparti offensivi più prolifici, reggendosi sulle prestazioni dei due bomber per eccellenza, Lautaro Martinez e Olivier Giroud: se il Diavolo in questa stagione si sta dimostrando una squadra a due facce, complice una difesa troppo ballerina (27 reti incassate su 23 partite in Serie A), la capoli sta compiendo un percorso esemplare vantando il miglior attacco e una retroguardia di ferro, con sole 10 reti subite finora. Sono 51 i centri messi a segno dai nerazzurri e, con la vittoria casalinga contro la Juventus, la formazione di Inzaghi si è aggiudicata le prime sei gare disputate nel 2024 tra tutte le competizioni: solo successi nelle prime partite in un singolo anno solare per la terza volta nella sua storia. Prosegue il filotto positivo per quanto concerne la fase realizzativa: l’Inter ha segnato in tutti i match disputati in Serie A. Dei 51 gol messi a referto, 19 portano la firma di capitan Lautaro, protagonista di una stagione al top: dietro di lui Inzaghi può fare affidamento sull’estro di Calhanoglu, fermo a nove reti, seguito a una lunghezza di distanza da Thuram.

Se l’attacco non desta preoccupazioni, da Appiano Gentile arrivano notizie meno positive per quanto riguarda Davide Frattesi, costretto a saltare il match in trasferta contro la Roma di sabato sera: dopo essersi fermato lunedì, infatti, il giocatore si è sottoposto ieri a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Il club parla di condizioni da rivalutare nei prossimi giorni, con Inzaghi pronto a preservare il suo centrocampista in vista degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid: in dubbio, dunque, la sua presenza anche nella sfida casalinga alla Salernitana. Diversa ma ugualmente soddisfacente la situazione sulla sponda rossonera del Naviglio, dove "le roi" Giroud capeggia la classifica di Milanello con 11 gol: più variegata la rosa del Diavolo sotto porta, con Pulisic secondo miglior marcatore (6 reti) davanti alla coppia formata da Jovic e Loftus-Cheek (5). Con Rafa Leao il cui taccuino reti si è fermato al 23 settembre contro il Verona (tre centri), la fortuna di Pioli sta tutta negli acuti di Okafor, che con quattro gol si è dimostrato spesso il jolly risolutore insieme al numero 15 serbo. Con il secondo miglior attacco del torneo, solamente dietro ai nerazzurri, il Milan si sta confermando una macchina offensiva ben oliata.