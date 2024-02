La novità. Anche Scaroni entra in RedBird

La notizia era stata anticipata dal Financial Times: il patron dei rossoneri Gerry Cardinale ha assunto in RedBird anche Paolo Scaroni come responsabile del “business internazionale“ Scaroni non lascerà il suo ruolo di presidente del Milan, per il quale si occupa soprattutto del tema stadio. Dopo Zlatan Ibrahimovic, consulente personale di Cardinale,

anche il presidente entra nell’organigramma di RedBird, società del manager statunitense. "Paolo Scaroni è il Presidente di RedBird International. Nell’ultimo anno, Paolo ha lavorato a stretto contatto con RedBird in qualità di Presidente dell’AC Milan e si è unito a noi formalmente come Presidente della nostra attività internazionale che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group, il Toulouse FC e la squadra indiana di cricket dei Rajasthan Royals" si legge nel sito RedBird.