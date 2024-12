Le parole di furlani. "Minacce di morte dopo la cessione di Sandro Tonali»

"Ho ricevuto minacce di morte dopo la cessione di Tonali". Nello studio di Harvard, anche le parole dell’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Che racconta della cessione del centrocampista al Newcastle, avvenuta l’estate scorsa: "In quei momenti che pensato che queste cose non te le insegnano alla Harvard Business School". Sul “caso“ Tonali è intervenuto anche Cardinale: "Non è stato ceduto per necessità, ma perchè avevamo ricevuto un’ottima offerta. È stata una valutazione rischio-rendimento. Abbiamo incassato 70+10 milioni, con quella cifra abbiamo acquistato sei nuovi giocatori e rinnovato completamente la squadra. Non vendiamo per necessità, ma per opportunismo". Furlani, invece, ha commentato anche il momento del divorzio tra Paolo Maldini e la società: "Laciarlo andare è stata una decisione storica, visto ciò che ha significato per il club e per la sua autorevolezza. Ma se volevamo realizzare la visione che Cardinale aveva per il Milan, dovevamo cambiare e andare avanti".

L.M.